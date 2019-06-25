Настя Каменских: биография, личная жизнь и все новости об артистке
Настя Каменских по праву считается одной из самых успешных артисток, талантливых певиц, харизматичных телеведущих! Дуэт «Потап и Настя» покорил огромную аудиторию слушателей по всему миру, а теперь сольный проект певицы — NK. Давайте же вспомним, как все начиналось, ведь такой успех не приходит просто так — ради него нужно много работать!
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С раннего детства Настя окунается в мир музыки и творчества: занимается игрой на фортепиано, пением и балетом. И самое главное: прикладывает максимум усилий, чтобы развивать свой талант.
Впервые Настя очень громко заявляет о себе на фестивале «Черноморские игры», на котором получает гран-при и забирает всевозможные награды. После успешного дебюта Настю ждало первое признание на международной сцене, а именно в Лондоне, где ей присудили награду UBN Awards в номинации «открытие года».
В 2006 Алексей Потапенко ищет вокалистку для записи совместной песни. Благодаря многочисленным советам друзей и коллег из шоу-бизнеса Потап знакомится с яркой и талантливой молодой артисткой. И совсем скоро они основывают дуэт «Потап и Настя».
Проект получает головокружительный успех и начинает быстро обретать популярность, получать многочисленные награды и записывать всемирно известные хиты, которые напевают от мала до велика уже более 11 лет.
Казалось, к этому моменту Настя достигла всего: популярность и слава, любовь поклонников и рекордные посещения концертных площадок. Но звезда не привыкла останавливаться на достигнутом, всегда ставит новые цели и восхищает разными проектами.
Новая глава в творчестве певицы – сольный проект NK, который отображает ее взгляды и принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.
Всего за год существования проект NK добивается выдающихся успехов – Настя Каменских становится первой исполнительницей из Украины, покорившей чарт Billboard с международным хитом «Peligroso». Также становится первой певицей, представившей свою страну на 19 Ежегодной церемонии вручения Латиноамериканского Грэмми и в эфирах самых рейтинговых телепередач Латинской Америки: Despierta América!, Acceso Total, Titulares Y Más, Buenas Dias la Familia и многих других. В национальных масштабах NK была награждена «Певицей Года» и «Лучший Клип Года» по версии М1 Music Awards 2018, «Певица Года» по версии Cosmopolitan Awards 2018 и Newsmaker of the Year 2017.
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Также она становится первой поп-артисткой, которая запустила свой видеоблог NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни, вдохновляет и мотивирует зрителей реализовывать мечты. Настя доказала, что является не только талантливой певицей, яркой и запоминающейся артисткой, секс-символом современности, а еще и мощным мотиватором для современной молодежи.
Любовь к спорту перерастает в еще один успешный проект певицы – запуск собственного бренда одежды NKsport. Сегодня каждый, кто, следуя примеру Каменских, хочет добиться ошеломительных успехов и в спорте, и в жизни, может носить NKsport и знать, что все мечты достижимы.
23 мая 2019 года Настя Каменских стала женой Потапа. Свое торжество пара назвала свадьбой века.
Благодаря огромному опыту, который она получала на крупнейших мировых сценах, сильнейшим вокальным данным и таланту Настю Каменских пригласили стать членом обновленного состава жюри шоу «Х-фактор»-8 и нового 9 сезона на телеканале СТБ. Уже в 9 сезоне артистка становится тренером-победителем вместе с дуэтом ZBSband.
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В одном из интервью певица сказала, что для участника шоу «Х-фактор» харизма так же важна, как и вокальный талант, а иногда даже и больше. Кроме этого, нужна целеустремленность.
«И главное – участник должен быть смелым и с огромным желанием идти дальше и побеждать», – сказала Настя Каменских.
Все мы видели на примере Насти, что эти же качества помогли ей прийти к успеху, и мы желаем этой талантливой артистке, музыка которой не знает границ, в будущем так же уверенно и целеустремленно побеждать.
А тем временем мы будем ждать, чем же еще нас удивит невероятная Настя Каменских.