Настя Каменских: биография, личная жизнь и все новости об артистке

Настя Каменских по праву считается одной из самых успешных артисток, талантливых певиц, харизматичных телеведущих! Дуэт «Потап и Настя» покорил огромную аудиторию слушателей по всему миру, а теперь сольный проект певицы — NK. Давайте же вспомним, как все начиналось, ведь такой успех не приходит просто так — ради него нужно много работать!

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С раннего детства Настя окунается в мир музыки и творчества: занимается игрой на фортепиано, пением и балетом. И самое главное: прикладывает максимум усилий, чтобы развивать свой талант.

Впервые Настя очень громко заявляет о себе на фестивале «Черноморские игры», на котором получает гран-при и забирает всевозможные награды. После успешного дебюта Настю ждало первое признание на международной сцене, а именно в Лондоне, где ей присудили награду UBN Awards в номинации «открытие года».

В 2006 Алексей Потапенко ищет вокалистку для записи совместной песни. Благодаря многочисленным советам друзей и коллег из шоу-бизнеса Потап знакомится с яркой и талантливой молодой артисткой. И совсем скоро они основывают дуэт «Потап и Настя».

Проект получает головокружительный успех и начинает быстро обретать популярность, получать многочисленные награды и записывать всемирно известные хиты, которые напевают от мала до велика уже более 11 лет.

Казалось, к этому моменту Настя достигла всего: популярность и слава, любовь поклонников и рекордные посещения концертных площадок. Но звезда не привыкла останавливаться на достигнутом, всегда ставит новые цели и восхищает разными проектами.

Новая глава в творчестве певицы – сольный проект NK, который отображает ее взгляды и принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.

Всего за год существования проект NK добивается выдающихся успехов – Настя Каменских становится первой исполнительницей из Украины, покорившей чарт Billboard с международным хитом «Peligroso». Также становится первой певицей, представившей свою страну на 19 Ежегодной церемонии вручения Латиноамериканского Грэмми и в эфирах самых рейтинговых телепередач Латинской Америки: Despierta América!, Acceso Total, Titulares Y Más, Buenas Dias la Familia и многих других. В национальных масштабах NK была награждена «Певицей Года» и «Лучший Клип Года» по версии М1 Music Awards 2018, «Певица Года» по версии Cosmopolitan Awards 2018 и Newsmaker of the Year 2017.

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Также она становится первой поп-артисткой, которая запустила свой видеоблог NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни, вдохновляет и мотивирует зрителей реализовывать мечты. Настя доказала, что является не только талантливой певицей, яркой и запоминающейся артисткой, секс-символом современности, а еще и мощным мотиватором для современной молодежи.

Любовь к спорту перерастает в еще один успешный проект певицы – запуск собственного бренда одежды NKsport. Сегодня каждый, кто, следуя примеру Каменских, хочет добиться ошеломительных успехов и в спорте, и в жизни, может носить NKsport и знать, что все мечты достижимы.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 11, 2017 at 11:13pm PDT

23 мая 2019 года Настя Каменских стала женой Потапа. Свое торжество пара назвала свадьбой века.

Благодаря огромному опыту, который она получала на крупнейших мировых сценах, сильнейшим вокальным данным и таланту Настю Каменских пригласили стать членом обновленного состава жюри шоу «Х-фактор»-8 и нового 9 сезона на телеканале СТБ. Уже в 9 сезоне артистка становится тренером-победителем вместе с дуэтом ZBSband.

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В одном из интервью певица сказала, что для участника шоу «Х-фактор» харизма так же важна, как и вокальный талант, а иногда даже и больше. Кроме этого, нужна целеустремленность.

«И главное – участник должен быть смелым и с огромным желанием идти дальше и побеждать», – сказала Настя Каменских.

Все мы видели на примере Насти, что эти же качества помогли ей прийти к успеху, и мы желаем этой талантливой артистке, музыка которой не знает границ, в будущем так же уверенно и целеустремленно побеждать.

А тем временем мы будем ждать, чем же еще нас удивит невероятная Настя Каменских.

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