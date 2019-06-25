Сюжет сериала «Красная королева» основан на фактах биографии известной манекенщицы Регины Збарской. Ее называли одной из самых красивых женщин 20 века. Но кем была гордая красавица на самом деле? И какую цену Регина заплатила за успех?

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Новый город не встречает главную героиню приветливо, но посылает ей мудрую наставницу. Регина знакомится с интеллигентной женщиной — Августой Леонтьевной и ее внуком Владимиром. Августа и Регина становятся хорошими подругами. Под влиянием рассказов женщины, девушка начинает изучать французский язык и правила этикета.

Неожиданно из командировки возвращается Владимир. Между ним и Региной происходит откровенный разговор, после которого они оба понимают, что сильно влюблены. К чему приведет их роман? Смогут ли молодые люди быть вместе?

Узнайте сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

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