«Красная королева»: что ждет зрителей во второй серии
25.06.2019
Сюжет сериала «Красная королева» основан на фактах биографии известной манекенщицы Регины Збарской. Ее называли одной из самых красивых женщин 20 века. Но кем была гордая красавица на самом деле? И какую цену Регина заплатила за успех?
Новый город не встречает главную героиню приветливо, но посылает ей мудрую наставницу. Регина знакомится с интеллигентной женщиной — Августой Леонтьевной и ее внуком Владимиром. Августа и Регина становятся хорошими подругами. Под влиянием рассказов женщины, девушка начинает изучать французский язык и правила этикета.
Неожиданно из командировки возвращается Владимир. Между ним и Региной происходит откровенный разговор, после которого они оба понимают, что сильно влюблены. К чему приведет их роман? Смогут ли молодые люди быть вместе?
Узнайте сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!
Video: «Красная королева»: что ждет зрителей во второй серии
Сериал Красная Королева - 2 серия уже 25.06.2019. О чем сюжет второй серии фильма Красная Королева читайте в анонсе