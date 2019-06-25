Дата старта «Х-Фактор»-10 уже известна. Совсем скоро, 14 сентября, вы снова увидите на экранах любимое вокальное шоу! Кто станет ведущим, а кто займет кресла судей талант-шоу? Эти и другие подробности о старте «Х-Фактор»-2019 читайте в нашем материале.

Больше по теме: «Х-фактор» приглашает на главный день рождения года

Дата старта сезона уже объявлена – это 14 сентября. В креслах судьей снова окажутся всеми любимые Андрей Данилко и Настя Каменских. К звездным наставникам присоединятся поп-дива украинской сцены и самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса Оля Полякова, а также итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

Новой ведущей лучшего вокального шоу страны будет талантливая актриса, телеведущая и сценарист Даша Трегубова.

В структуре шоу также произойдут изменения: вместо 10 эпизодов кастинга будет 8, а также 3 эпизода из тренировочного лагеря. Прямых эфиров будет 5, а не привычных 6.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ