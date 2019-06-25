Горящие путевки – отличный вариант для бюджетного отдыха. Что стоит знать перед покупкой горящего тура и как его выбрать? Читайте в материале от редакции СТБ!

Если вы готовы отправиться в путешествие в самом скором времени, горящая путевка – ваш счастливый билет. Зачастую они появляются за несколько дней до вылета. Причиной тому становится низкий спрос на тур или отказ путешественников от забронированной путевки. Туристические агентства выкупают места в самолете и гостиницах заранее, поэтому снижают цены, если продать путевку по полной стоимости не удается. Таким образом они компенсируют собственные затраты, а туристы – экономят деньги на долгожданном отдыхе.

Несмотря на то, что горящие туры предусматривают спонтанный отдых, к его покупке стоит подготовиться заранее.

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Определитесь, когда и куда собираетесь отправиться. Учтите, что горящие туры, чаще всего, появляются на распространенные направления, сразу выясните, стоит ли искать подобный вариант в вашем случае. Максимальное количество собранной информации поможет вам быстрее принять решение и подобрать тур, ведь выгодные предложения быстро раскупают.

Уточните момент необходимости визы, рассмотрите варианты туроператоров, а также подпишитесь на рассылки специальных предложений. Вы можете обратиться напрямую в турагенство, чтобы специалист подобрал вам подходящий тур или проконсультировал по вопросам цены и условий.

Отличного вам отдыха!

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