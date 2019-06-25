Актер «Крепостной» на отдыхе: с кем и где отдыхает Тарас Цымбалюк
Актер «Крепостной» — обаятельный Тарас Цымбалюк — отправился отдыхать в теплые страны. Из постов Тараса стало известно: парень путешествует не один. Возможно, вместе с известным актером отдыхает тайная избранница. Куда отправился актер драмы «Крепостная»? Узнайте в материале!
Молодой актер театра и кино Тарас Цымбалюк покорил сердца многих девушек своей ролью в костюмированной драме «Крепостная». Сегодня парень активно делится снимками в Instagram со своими подписчиками. Совсем недавно у Тараса появилось много фотографий с отдыха в Турции и Греции.
Актер в шутливой манере подписал фото из отдыха:
«Как же вам не стыдно среди бела дня, так вот абсолютно не любить меня».
Тарас искренне делится яркими кадрами, сделанными во время отпуска. Однако, поклонники артиста предполагают, что вместе с парнем отдыхает его возлюбленная. В интернете давно ходят слухи о второй половинке актера сериала «Крепостная». Но сам Тарас пока что это никак не комментирует.
Напомним, в масштабной драме «Крепостная» Тарас Цымбалюк перевоплотился в простого, но очень мужественного и отважного кузнеца Назара. Уже совсем скоро мы узнаем, как сложится судьба любимого героя. Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Крепостная»!
Второй сезон выйдет сразу после повтора первого. А первый — с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.