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Актер «Крепостной» на отдыхе: с кем и где отдыхает Тарас Цымбалюк

25.06.2019

Актер «Крепостной» — обаятельный Тарас Цымбалюк — отправился отдыхать в теплые страны. Из постов Тараса стало известно: парень путешествует не один. Возможно, вместе с известным актером отдыхает тайная избранница. Куда отправился актер драмы «Крепостная»? Узнайте в материале!

Молодой актер театра и кино Тарас Цымбалюк покорил сердца многих девушек своей ролью в костюмированной драме «Крепостная». Сегодня парень активно делится снимками в Instagram со своими подписчиками. Совсем недавно у Тараса появилось много фотографий с отдыха в Турции и Греции. 

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Актер в шутливой манере подписал фото из отдыха:

«Как же вам не стыдно среди бела дня, так вот абсолютно не любить меня».

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Тарас искренне делится яркими кадрами, сделанными во время отпуска. Однако, поклонники артиста предполагают, что вместе с парнем отдыхает его возлюбленная. В интернете давно ходят слухи о второй половинке актера сериала «Крепостная». Но сам Тарас пока что это никак не комментирует.

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Напомним, в масштабной драме «Крепостная» Тарас Цымбалюк перевоплотился в простого, но очень мужественного и отважного кузнеца Назара. Уже совсем скоро мы узнаем, как сложится судьба любимого героя. Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Крепостная»! 

Второй сезон выйдет сразу после повтора первого. А первый — с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

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