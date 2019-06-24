Сколько будет выходных дней в июле 2019 года в Украине? Стоит ли планировать мини-отпуск? Читайте в материале, сколько украинцы будут отдыхать в июле, а также какие планы у звезд телеканала СТБ.

Чтобы успеть спланировать свой отпуск, нужно знать, будут ли дополнительные выходные в 2019 году.

Выходные в июле 2019 года

В июле 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Июль не подарит украинцам дополнительных выходных.

Общее количество календарных дней — 31.

Рабочие дни — 23.

Выходные в июле — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

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Актер увлекательного сериала «За витриной» Дмитрий Чернов с нетерпением ждет июля. Мужчина поделился, как будет отдыхать этим летом:

«Половина июля у меня рабочая. Ожидается еще одна интересная театральная премьера. А также я занят в нескольких телевизионных проектах. Ранее я пробовался в пару кинопроектов. Возможно, одну из этих проб утвердят, и тогда работа заиграет новыми красками. Но во второй половине месяца у меня в планах путешествие в Италию. Давно хотел увидеть Рим, Флоренцию и Венецию».

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