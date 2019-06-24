Пляжи Одессы в последние несколько лет чрезвычайно популярны — тысячи туристов ежегодно посещают Южную Пальмиру. Для тех, кто устал от людей и хочет насладиться природой, редакция сайта STB.UA составила подборку лучших диких пляжей Одессы в 2019 году. Читайте подробнее.

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Санжейка — небольшое село в Одесской области в 35 километрах от Одессы. Малонаселенный пункт, потрясающая природа и великолепные морские пейзажи — одно из самых живописных мест Украины. Подойдет для любителей тихого, спокойного отдыха и любителей истории. Ведь пляж находиться недалеко от поселений времен скифов, сарматов и ранних славян. Вариантов отдыха много: от палатки и отдыха «дикарем» до комфортабельного жилья в частном секторе. Также есть несколько мини-гостиниц и база отдыха.

Каролино-Бугаз

Каролино-Бугаз — небольшой поселок, расположенный в 60 км от Одессы, считается одним из самых экологически чистых мест на черноморском побережье. Тут есть хорошо обустроенные кемпинги для комфортного отдыха с палатками, есть места, где можно расположиться комфортно в одиночестве. Но поспешите, таких мест становится с каждым годом все меньше. Курорт разрастается и активно застраивается.

Лебедевка

Лебедевка славится своей песчаной косой между морем и лиманом Бурнас в окресностях поселка. Любители отдыха на природе давно облюбовали живописное место и даже обустроили его — есть место для костра, лавочки и столики. В Лебедевке пологий вход в море и чистый пляж — можете не бояться ехать с детьми.

Сергеевка

Сергеевка славится своим местом расположения и кемпингами. Хоть тут есть пансионаты и отели, но с легкость можно отыскать уединенное место. Есть кемпинги, оборудованные всеми бытовыми удобствами, поэтому ничто не помешает вашему отдыху.

Новая Дофиновка

Новая Дофиновка или Вапнярка — село, расположенное на берегу Черного моря в 22 км от Одессы. Тут есть большой пляж-кемпинг на дамбе между морем и лиманом. Тихий и спокойный поселок с неплохо развитой инфраструктурой и местами для рыбной ловли.

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