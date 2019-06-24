«Красная королева»: количество серий и график выхода
Сериал «Красная королева» — история манекенщицы, которая сумела покорить Запад, но не смогла противостоять ужасной советской системе. График выхода драматического сериала «Красная королева» узнайте в материале.
Драматический сериал «Красная королева» посвящен знаменитой манекенщице Регине Збарской. Однажды обычная провинциальная девочка Зоя Колесникова после случившейся в семье трагедии покинула родной дом и отправилась покорять большой город.
Она изменила имя и достигла безумной популярности. Регина завоевала сердца французских модельеров, но не могла противостоять ужасному прессингу со стороны власти.
График выхода серий «Красная королева» на этой неделе:
1 серия — 24 июня в 21:00
2 серия — 25 июня в 21:00
3 серия — 26 июня в 21:00
4 серия — 27 июня в 21:00
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