«Красная королева»: количество серий и график выхода

Сериал «Красная королева» — история манекенщицы, которая сумела покорить Запад, но не смогла противостоять ужасной советской системе. График выхода драматического сериала «Красная королева» узнайте в материале.

Драматический сериал «Красная королева» посвящен знаменитой манекенщице Регине Збарской. Однажды обычная провинциальная девочка Зоя Колесникова после случившейся в семье трагедии покинула родной дом и отправилась покорять большой город.

Она изменила имя и достигла безумной популярности. Регина завоевала сердца французских модельеров, но не могла противостоять ужасному прессингу со стороны власти.

График выхода серий «Красная королева» на этой неделе:

1 серия — 24 июня в 21:00

2 серия — 25 июня в 21:00

3 серия — 26 июня в 21:00

4 серия — 27 июня в 21:00

Смотрите драму «Красная королева» с понедельника по четверг на телеканале СТБ!

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