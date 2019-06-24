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«Красная королева»: дата выхода биографической драмы на СТБ

24.06.2019

Сегодня в 21.00 на телеканале СТБ выйдет сериал «Красная королева». В драматической картине зрители узнают о жизни одной из самых красивых женщин 20 века — Регины Збарской. Подробности — в материале.

красная королева

«Красная королева» — сериал, который расскажет о жизни одной из самых успешных женщин 20 века, Регины Збарской. Она — звезда мирового подиума, которой Париж аплодировал стоя. Регину называли отечественной Софи Лорен: все женщины мечтали быть похожими на прекрасную манекенщицу, а мужчины восхищались ею.

Красота Регины Збарской покорила сердца Пьера Кардена, Кристиана Диор и Федерико Феллини. Но кем на самом деле была гордая красавица? Почему она отказалась от своего настоящего имени? И какую цену Регина заплатила за всемирную известность?

Уже сегодня на телеканале СТБ вы узнаете, как жила знаменитость и какие тайны она тщательно скрывала.

Не пропустите сериал «Красная королева» сегодня июня на телеканале СТБ!

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