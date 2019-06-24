Биографическая драма «Красная королева» расскажет о жизни Регины Збарской — известной манекенщицы своей эпохи. Эта женщина стала музой Федерико Феллини, мечтой Фиделя Кастро. Регина покорила Париж, но навсегда осталась заложницей ужасного советского режима. Сегодня смотрите сериал «Красная королева» в 21.00 на телеканале СТБ!

Захватывающий сериал «Красная королева» — это не просто еще одна драматическая история, а рассказ о трагической жизни одной из самых красивых женщин 20 века. Манекенщица Регина Збарская завоевала всемирное признание. Она стала музой мировых дизайнеров, смогла покорить Париж, но не сломала советскую систему.

Жизнь Регины Збарской окутана загадками. Судьба красавицы настолько таинственна, что даже пугает. Но что скрывает «красная королева»?

Video: «Красная королева»: что ждет зрителей в драматическом сериале Биографическая драма Красная королева расскажет о жизни Регины Збарский — известной манекенщицы своей эпохи. Смотрите сериал Красная королева на СТБ

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