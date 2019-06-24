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Билеты на Atlas — Weekend 2019: как купить и сколько стоят

24.06.2019

Приближается Atlas Weekend — 2019, одно из главных музыкальных событий лета. Чтобы приобрести билеты на фестиваль по лучшей цене, нужно покупать их заранее. Сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019 сейчас? Ответы — в нашем материале.

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Билеты на Atlas Weekend 2019

Билеты на Atlas Weekend — 2019 уже в продаже. С каждым новым объявленным хедлайнером цена на вход неумолимо поднимается. Самые быстрые успели купить early bird билеты по очень приятной цене. 

Сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019 сейчас?

  • Билет на один день фестиваля — 1150 грн
  • VIP-билет на один день — 2900 грн
  • Абонемент на три дня — 2300 грн
  • VIP-standing на три дня — 5750 грн
  • Абонемент на все дни — 2800 грн
  • VIP-standing на все дни — 7000 грн
  • Кемпинг — 500 грн

Преимущества VIP-билета:

  • Отдельный VIP-вход, чтобы быстро и комфортно пройти на мероприятие.
  • Отдельный паркинг с охраной для вашей машины.
  • Проход на специальную крытую площадку, с которой особенно удобно наслаждаться выступлениями и прятаться от нежданного дождя.
  • Дополнительное звуковое оборудование, которое позволяет слушать музыку так, будто вы на сцене с артистами.
  • Отдельный бар: без очередей и часов томного ожидания.
  • Отдельные уборные.

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Билеты можно купить на таких ресурсах, как официальный сайт мероприятия atlasweekend.com, concert.ua, kontramarka.ua, kiev.internet-bilet.ua, gastroli.ua, а также в кассе клуба «Atlas» по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.

Не забудь посмотреть программу Atlas Weekend — 2019 на все дни!

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях 

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