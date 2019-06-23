В 17 выпуске «Один за всіх»-13 в конце программы одного из родителей заключат под стражу

В 17 выпуске команда «Один за всіх»-13 расследовала дело нечеловеческой жестокости. Журналисты разыскали родителей, чуть не погубивших полуторагодовалую дочь. Ребенок поступил в больницу грязный, голодный и с многочисленными увечьями. Состоялась очная ставка, после которой одного из родителей заключили под стражу. Какую ужасающую правду раскрыли эксперты и ведущий Михаил Присяжнюк? Какой результат детектора лжи шокировал студию?

В студии «Один за всіх»-13 появилась председатель сельсовета Наталья. Женщина возмущена, что ни родители, ни родственники за долгих 4 месяца так и не приехали навестить полуторагодовалую девочку. Наталья рассказала о подробностях страшной трагедии. Студию шокировала версия произошедшего родителей — случайность. Никто не поверил в это, ведь при диагнозе девочки это просто невозможно.

Следующей в студии появилась свекровь Ольги. У женщины была своя версия. Она обвиняет мать девочки в произошедшем. Женщина рассказала о регулярных побоях и издевательствах над девочкой и старшим сыном. Выяснилось, что старший сын Ольги Виталик был свидетелем страшного преступления.

Сваха Ольги, напротив, считает, что виновен именно Виктор. Ирина убеждала, что на самом деле муж Ольги — настоящий тиран, который систематически избивал жену и детей. Вся правда раскрылась после оглашения результатов детектора лжи.

В студии появились Ольга и Виктор. Муж и жена отрицали свою причастность к страшной трагедии с их дочерью. Результат детектора лжи шокировал всех: оба родителя избивали своих детей, но виновным в увечьях ребенка оказался Виталий. Прямо в студии была вызвана полиция.

Чем закончилась эта ужасная история — смотрите уже на сайте.

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