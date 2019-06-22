17 выпуск «Один за всіх»-13: родители чуть не убили полуторагодовалую дочь и остались безнаказанными
22.06.2019
В 17 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать дело нечеловеческой жестокости. Родители чуть не забили до смерти полуторагодовалую дочь. Ребенок поступил в больницу грязный, голодный и с многочисленными увечьями. Журналисты разыщут родителей в разных городах, устроят очную ставку и проверят показания на детекторе лжи. Какую чудовищную правду раскроют эксперты и ведущий?
В 17 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Кто из родителей так неистово избил ребенка?
- Как на самом деле полуторагодовалая девочка одержала такие тяжелые травмы?
- Почему к ребенку за долгие месяцы так никто и не приехал?
- Какую жуткую правду смогут раскрыть при помощи детектора лжи?
- Кто из родителей в финале программы окажется на скамье подсудимых?
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Смотрите полный 17 выпуск «Один за всіх»-13 от 23.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
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