17 выпуск «Один за всіх»-13: родители чуть не убили полуторагодовалую дочь и остались безнаказанными

В 17 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать дело нечеловеческой жестокости. Родители чуть не забили до смерти полуторагодовалую дочь. Ребенок поступил в больницу грязный, голодный и с многочисленными увечьями. Журналисты разыщут родителей в разных городах, устроят очную ставку и проверят показания на детекторе лжи. Какую чудовищную правду раскроют эксперты и ведущий?

В 17 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Кто из родителей так неистово избил ребенка? Как на самом деле полуторагодовалая девочка одержала такие тяжелые травмы? Почему к ребенку за долгие месяцы так никто и не приехал? Какую жуткую правду смогут раскрыть при помощи детектора лжи? Кто из родителей в финале программы окажется на скамье подсудимых?

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Смотрите полный 17 выпуск «Один за всіх»-13 от 23.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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