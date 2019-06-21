Татьяна Шпилька (Сирица) и Юрий Шпилька стали самой счастливой парой «Наречена для тата». Они рассказали, что с удовольствием будут смотреть новый сезон проекта и желают участникам найти свой happy end. Про самые счастливые моменты пары в шоу читайте в материале.

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Какие эмоции остались после просмотра «Наречена для тата» с вашим участием?

Понравились наши вылазки и поездка в Черкассы. Юре очень пришлись по душе байки, я думаю, все помнят. Хорошие эмоции вызвала поездка в Мукачево, замок Паланок запомнился. Да и вообще, мы очень привязались к ребятам из съемочной группы. Напоминало ощущения, будто мы в лагере, путешествуем все вместе. Вот это все понравилось!

Тань, а были ли негативные моменты, связанные с реалити-шоу?

Вообще, эмоции остались исключительно положительные. Единственное, не очень понравилось, как было показано отношение отца к нашей истории. Все подумали, что он категорически против. Папа просто переживал, что я перееду в село, бросив все. Свою жизнь, любимую работу, все, к чему долго стремилась. Кроме этого, все было хорошо. Если честно, он и сейчас хотел бы, чтобы мы с семьей переехали в город.

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Пересматриваете моменты из реалити-шоу «Наречена для тата»?

Конечно. Правда, обидно, что, по сути, и показано было мало, а мы помним намного больше. Нам хотелось бы сохранить себе все материалы в семейный архив. Может, про нас какой-то фильм сняли бы? Думаю, и люди бы смотрели, и нам приятно (смеется. – Прим. ред.).

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