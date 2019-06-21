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Максим Радугин отмечает день рождения

21.06.2019

Сегодня, 21 июня, свой день рождения отмечает талантливый артист Максим Радугин. Актер появится
во втором сезоне костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Максима Радугина с праздником!

Сегодня чудесный актер Максим Радугин празднует день рождения!

максим радугин

Максим Радугин родился 21 июня 1978 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, курс Е. В. Князева.

После окончания вуза актера приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Свою первую кинороль Максим сыграл во время учебы в фильме «Брейк-Пойнт». Сегодня он проявил себя как успешный актер, покоривший отечественную киноиндустрию.

максим радугин крепостная

В сериале «Крепостная» Максим Радугин сыграл человека-ленегду — Андрея Жадана. Его герой когда-то был крепостным. Мужчина добился всего сам и стал свободным человеком, выкупив себя. Теперь он входит в высшее общество. Андрей Жадан появится во втором сезоне масштабной драмы, которая выйдет сразу после повтора первого. А первый сезон зрители смогут посмотреть уже с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Максиму Радугину профессиональных и творческих побед!

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