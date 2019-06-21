Максим Радугин отмечает день рождения

Сегодня, 21 июня, свой день рождения отмечает талантливый артист Максим Радугин. Актер появится

во втором сезоне костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Максима Радугина с праздником!

Сегодня чудесный актер Максим Радугин празднует день рождения!

Максим Радугин родился 21 июня 1978 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, курс Е. В. Князева.

После окончания вуза актера приняли в труппу Театра на Малой Бронной. Свою первую кинороль Максим сыграл во время учебы в фильме «Брейк-Пойнт». Сегодня он проявил себя как успешный актер, покоривший отечественную киноиндустрию.

В сериале «Крепостная» Максим Радугин сыграл человека-ленегду — Андрея Жадана. Его герой когда-то был крепостным. Мужчина добился всего сам и стал свободным человеком, выкупив себя. Теперь он входит в высшее общество. Андрей Жадан появится во втором сезоне масштабной драмы, которая выйдет сразу после повтора первого. А первый сезон зрители смогут посмотреть уже с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Максиму Радугину профессиональных и творческих побед!

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