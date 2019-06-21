Куда пойти с ребенком? Этот вопрос задают себе все родители, когда продумывают планы на выходные. Как же поступить, если вы хотите провести время в ресторане и чтобы при этом любимый непоседа был рядом, не скучал и не требовал с ним играть. Мы подобрали специально для вас заведения Киева, в которых вашему ребенку точно не будет скучно во время ваших посиделок с друзьями или романтического ужина. Также своим комментарием на эту тему поделилась ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая.

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BabyRock

Где: ул. Воздвиженская, 10-б, Зоологическая, 10

Это настоящая территория детства – взрослым сюда вход запрещен. Вы можете отвести сюда ребенка, пока сами отдохнете в соседних ресторанах «Охота на овец» или «Любчик». Помещение, в котором будет ваш ребенок, оборудовано камерами, и вы легко сможете посмотреть в онлайне, чем занят ваш малыш. А заняться в «BabyRock» есть чем – интерактивная, музыкальная и кулинарная зоны, игровые приставки и аниматоры, с которыми ребенку точно не соскучиться. Кроме того, здесь работает команда, которая знает о детских развлечениях буквально все. Вы также можете заказать для ребенка еду из ресторана, в котором будете отдыхать.

Беби Бар

Где: Львовская пл., 4

Заведение, которое подойдет для детей любого возраста. Специально для самых маленьких в меню предусмотрены каши, фруктовые и овощные пюре и перетертые супы, а для удобства мам – пеленальный столик и стульчики для кормления. В «Беби Баре» можно провести детский день рождения либо просто отдохнуть, пока ваш ребенок будет развлекаться в игровой комнате. С детьми тут работают аниматоры, устраивают спектакли и проводят веселые шоу-программы. Кроме того, ваш ребенок может посетить кулинарный мастер-класс или научиться делать открытки и игрушки.

Гастрокафе «Тарелка»

Где: ул. Гришко, 9

Уютный семейный ресторан с красивым интерьером и превосходной кухней. Вы можете расположиться во внутреннем зале или же в саду. В ресторане большое и разнообразное меню – найдется что-то по вкусу и для вас, и для вашего малыша. Чтобы детям не было скучно, здесь работают аниматоры, есть детская площадка с горками и аттракционами, а также игровая комната. Кроме того, ребенка можно оставить на няню. Для удобства родителей здесь есть стульчики для кормления, манежи и пеленальный столик.

Вилла Ривьера

Где: Днепровская набережная, 14-д

Стильный ресторан с летней террасой и видом на Днепр. Здесь большое и разнообразное меню, где есть все – от устриц, суши и морепродуктов до пиццы и сыров, приготовленных на собственной сыроварне. По субботам и воскресеньям в ресторане работают аниматоры, проходят увлекательные мастер-классы и устраивают игры с героями любимых детских мультфильмов. Во все остальные дни недели здесь предусмотрена игровая комната с кучей игрушек.

Львівська майстерня шоколаду

Вы можете насладиться чашечкой ароматного кофе с десертом, пока ваш ребенок окунется в мир шоколада. Для того, чтобы малыш почувствовал себя настоящим шоколатье, ему выдадут специальную форму, все необходимые инструменты и натуральный шоколад, из которого он собственными руками приготовит конфеты. А в конце мастер-класса получит сертификат молодого мастера шоколадного дела.

Муми-кафе

Где: ул. Княжий Затон, 4

Милое кафе на левом берегу Киева, где вы можете отдохнуть, перекусить или попить кофе, пока с ваш малыш будет резвиться в игровой комнате или участвовать в веселых развлечениях от аниматоров. В заведении маленькое меню, но зато всегда свежие продукты. В «Муми-кафе» также можно провести детский день рождения с играми, конкурсами, призами и кулинарными мастер-классами.

Прага

Где: пр. Академика Глушкова,1

Идеальное место для посиделок с друзьями, романтических свиданий и проведения любых праздников. Здесь отличная кухня, меню обновляют к каждому сезону и есть хорошая винная карта. Пока вы будете наслаждаться отдыхом в ресторане, вашим детям скучно точно не будет – кроме того, что ресторан находится в парке с озером, возле которого дети могут погулять, здесь еще и оборудована игровая комната и детская площадка. А еще в «Праге» регулярно проводят мастер-классы для детей, например, по гончарному делу, оригами, рисованию и т. д.

Шеф-повар ресторана позаботился о том, чтобы детям было вкусно, и разработал для них специальное меню, в которое входят мини-бургеры, крем-супы и много других блюд.

А вот ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая признается, что уже имеет много любимых мест в Киеве, где нравиться отдыхать с семьей:

«Мы любим ездить семьей в загородные комплексы, с зеленой зоной и местом для отдыха детей. Один из самых любимых – «Украинское село». Это этно-комплекс, где даже переночевать можно и пройти мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки или горшка. В городе любим «Канапу» на Андреевском спуске, ее, как правило, посещаем во время прогулок Подолом. Там же, но в начале Верхнего Вала, недавно открыли для себя «Охоту на овец». Там очень сытно и вкусно».

Автор: Екатерина Доброгорская

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