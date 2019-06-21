Фронтмен BAHROMA Роман Бахарев: Хочу делать многомиллионную музыку

В эксклюзивном интервью STB.UA фронтмен группы BAHROMA Роман Бахарев рассказал, как связал свою жизнь с музыкой, первых выступлениях и кастингах, неслучайных людях в жизни, а также участии в Нацотборе на Евровидение-2019.

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Многие боятся романтики, избегают ее. Особенно мужчины. Но по большому счету, быть романтиками не так уж и плохо. Мы вот в BAHROMA просто делаем свое любимое дело (улыбается. — Прим. ред.).

О детстве

В музыку я влюбился еще в детстве. Все началось с того, что родители откуда-то привезли мне кассетный магнитофон. И с тех пор я не мог от него оторваться. Даже школу прогуливал – лишь бы послушать музыку. Она меня целиком и полностью захватила.

Родился я на Урале. Потом мы с семьей переехали в Донецкую область, маленький провинциальный городок Торез. Родители работали с утра до вечера, чтобы поставить меня и мою младшую сестру на ноги. 10 лет мы жили в семейном общежитии. Повзрослел я рано, поскольку был предоставлен самому себе. Но детство мое определенно было счастливым.

Мама пела в большом женском коллективе и брала меня с собой на гастроли. В такие моменты я был несказанно счастлив! Тихонько наблюдал за выступлением из-за кулис. Еще у нас дома всегда была гитара. Мама показывала мне первые аккорды.

O харизме и драках

В Донецке все ходили в черных куртках с пристегивающимися воротниками. Когда я подрос, взял старые мамины джинсы, распорол их и попросил купить мне лисий хвост (улыбается. — Прим. ред.). Мне хотелось выделяться. Я даже уши проколол! Чувствовал, что во мне есть что-то, чего нет в других. Наверное, это харизма. Да, очень скромно (смеется. — Прим. ред.).

Помимо музыки в моей жизни были спорт и драки (улыбается. — Прим. ред.). Это Торез! Шахтная провинция, где ты должен отстаивать свои интересы, даже с помощью кулаков.

Студенческие воспоминания

Вечера в общежитии – незабываемы! С 20:00 до 21:00 отключали свет по всему городу. Мы все сидели в полной темноте. Единственный источник света — свечи и коногонки. Так вот, каждый вечер в это время я брал гитару, свечу и выходил в длинный коридор. Посреди этого коридора был холл, где я и коротал вечера. Разучивал песни, играл на гитаре. Ко мне приходили студенты со всего общежития, что было дополнительным стимулом удивлять их с каждым разом все больше, петь лучше, чем вчера.

Однажды мой друг, который учился в университете в Донецке, приехал и говорит: «Я знаю ребят-музыкантов, которые ищут вокалиста. Езжай к ним на прослушивание». Моим заданием было придумать мелодию и слова на демку. Я справился, и меня взяли вокалистом в группу.

Город возможностей

Я был в шоке, когда впервые побывал в Киеве. В Донецке на тот момент было всего два клуба, где разрешалось играть свою программу, и ни в один из них не хотели брать малоизвестных донецких пацанов. А в Киеве я увидел возможности. Я понял, что именно в этом городе смогу реализовать свои амбиции. Мне захотелось остаться здесь жить.

Первые кастинги

Друзья посоветовали мне поступить в «Кулек» (Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ).

И с тех пор я старался использовать все возможности. Например, пошел на кастинг, где искали девочку для группы «XS» (смеется. — Прим. ред.). Я просто пришел и сказал: «Я хочу петь» –настолько загорелся, что у меня был зеленый свет абсолютно на все. Мне очень хотелось где-то зацепиться.

Потом у нас даже был опыт сотрудничества с продюсерским центром. Но это продлилось недолго. Как-то появилась там кудрявая девочка с сумасшедшим голосом по имени Настя Каменских. И мне продюсеры сказали: «Споешь с ней вместе. А еще у тебя будет гитара, украшенная камнями Swarovski». На следующий день я принял решение уйти. Мы с парнями остались сами. Я всегда был убежден, что важнее всего – оставаться верным самому себе.

Как появилась BAHROMA

Я продолжил ходить по продюсерским агентствам и лейблам. Мои кеды совсем стерлись, а в кармане не оставалось ни гроша. Пришлось осваивать дополнительные навыки –учиться монтировать. Познакомился с парнем, который начал помогать мне по менеджменту. Вместе отправляли песни на радио. Но чтобы попасть в ротацию, необходимо было как-то назваться. Я не придумал ничего лучше, чем использовать почтовый никнейм — BAHROMA. Тогда же мне написала Ляля Фонарева, жена Святослава Вакарчука: «Парни, вы — гении. Я вижу в вас огромный потенциал, как когда-то увидела в Славике. Я хочу вам помочь». Ляля сделала нам фотосессию, познакомила с Милошем Еличем, клавишником группы «Океан Эльзы», который стал саунд-продюсером песни «Надолго». Он помог нам записать сингл, а вскоре вышла и видеоработа. Наша песня попала в ротацию крупных украинских радиостанций, а клип – в телеэфир. Так и началась BAHROMA.

Я считаю, что люди, которые появляются в нашей жизни, точно не случайны. А если случайный человек попадается, он никогда не задерживается, потому что личное пространство и время дорогого стоит. Мне нереально везет по жизни – я обычно встречаю людей, сильнее себя. Я учусь у них каждый день.

Oб амбициях, депрессии и спасении

В 2014 году я оглянулся по сторонам, посмотрел на свою жизнь и понял, что время-то идет. А у меня амбиции: я хотел собирать стадионы. Где же мой стадион? Тогда я принял решение выпустить альбом. Собрал все свои песни, выбрал, по моему мнению, самые достойные, и выпустил альбом, который получил название «Внутри».

Бывали разные моменты. Была депрессия. Она наступает тогда, когда ты каждый день прикладываешь максимум усилий. Самый большой страх я ощутил в 2010-2011 гг. Мне казалось, что я не смогу написать песни лучше, чем предыдущие. Меня все поддерживали, говорили: «Чувак, ты сможешь». Когда ощущаешь поддержку и веру людей, ты просто не имеешь права подвести их. Мне даже говорили, что мои песни помогали пережить смерть близких, справиться с горем. Это нереально мотивирует!

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Больше, чем секс

Я слушаю много разной музыки. Когда мы только переехали в Киев, наш барабанщик утроился в музыкальный магазин – продавать диски. Он их переписывал и приносил нам с ребятами. Насобиралось их, наверное, около тысячи. Каждый вечер мы садились и долго слушали альбомы. Бывало, молча начинали плакать – настолько трогала музыка. Например, трек Led Zeppein — Babe im gonna leave you. Это ощущение невозможно передать словами. Это даже больше, чем секс.

O популярности

Я не могу сказать, что я – популярный музыкант, ведь играю достаточно нишевую музыку. Скорее, я известный в узких кругах. Делаю музыку не конъюктурную, не ту, которую у нас обычно можно услышать по радио. Я пишу песни, которые могут тронуть. Я ныряю глубоко за смыслами, чтобы передать их людям. Я никогда не был нарциссом. Но популярностью среди девочек пользовался еще со школы (улыбается. — Прим. ред.).

Нацотбор на Евровидение. «Назавжди-навсегда»

Принять участие в Нацотборе на «Евровидение» мне предложил музыкальный продюсер Руслан Квинта. У меня уже были некоторые заготовки «Назавжди-навсегда». И я в нее поверил. Складывал по пазлам, сочинял на всех инструментах – у меня было много аранжировок.

Знаете, в этой песне каждое слово имеет вес. «Назавжди-навсегда» для меня – o чем-то очень чистом, наивном, что случается с тобой только вдетстве, когда тебе еще никто не сделал больно, когда ты сам еще никому не нанес душевную рану. В определенный момент мы что-то имеем, а потом теряем.

Я шел на Нацотбор, глядя на победу Джамалы. Она показала Европе, что существует красивая история и красивая песня.

Я получил грандиозный опыт, который останется теперь со мной «назавжди-навсегда» (улыбается. — Прим. ред.). Я благодарен за людей, которых там встретил, за слова, которые услышал после нашего выступления – нам сказали столько всего приятного! Порадовался за ребят из группы YUKO. Я давно знаю Стаса и уважаю его как музыканта. Он всегда занимался живой музыкой, а теперь делает электронную.

Для себя понял, что не очень люблю конкурсы. Это сумасшедшая ответственность, а мне хочется отвечать только за себя.

Кстати, в моих планах – выпустить этой осенью клип на песню «Назавжди-навсегда». У меня есть гениальная идея!

O цели

Основная цель — быть счастливым и делать счастливыми людей, которые рядом со мной. Мечтаю воспитать много детей, построить огромный дом, в который будет приезжать вся семья. Я хочу как Мик Джаггер и как Кит Ричардс (улыбается. — Прим. ред.). В свои 37 я чувствую себя все тем же юношей из города Торез. Запал у меня тот же, но теперь за спиной есть еще и опыт, который я стараюсь применять в жизни.

Хочу делать многомиллионную музыку. Чтобы когда меня не стало, мои песни продолжили жить и спасать людей. Я однозначно оставлю после себя большую семью и музыкальный след.

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Источник фото: Владислав Грищенко, Женя Бродская, Тарас Переваруха, Антон Чехов и Дмитрий Волков

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