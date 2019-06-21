Ничто не способно так улучшить настроение, как планы на предстоящий отпуск. С приближением лета мы хотим показать 10 самых красивых пляжей Европы, на которых стоит побывать. В какой стране находится самый красивый и безмятежный пляж в Европе? Куда лучше отправиться уже этим летом? Узнайте прямо сейчас в нашем материале!

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Пляж Яз (Jaz Beach), Черногория

Согласно издательству Lonely Planet, самый красивый и идиллический в Европе пляж находится в Черногории. Расположен в бухте на Адриатическом море. Пляж имеет форму полумесяца, он является одним из скрытых драгоценных камней Черногории.

Пляж Яз (Jaz Beach), где можно искупаться в лучах солнца, расстилается на 1 210 метров. Несмотря на свою относительную непопулярность среди туристов, он обогнал известные пляжи Испании, Португалии и Греции в плане красоты и умиротворенности.

Находится этот пляж рядом с городом Будва. Он довольно популярен среди местных жителей, но имеет небольшую популярность среди туристов из западной Европы, так как большинство из них предпочитают уже известные пляжи, до которых проще добраться.

Не очень много самолетов прилетает напрямую в ближайший аэропорт Тиват (Tivat Airport). И все же усилия того стоят, особенно для тех, кто любит приключения и праздничную атмосферу. Летом здесь устраивают ежегодный фестиваль танца у моря (Sea Dance Festival), который неоднократно был признан лучшим фестивалем средних размеров в Европе.

Пениши (Peniche), Португалия

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Возможно, здесь не самые привлекательные пляжи в Португалии, но туристы приезжают именно сюда специально ради острых ощущений. Тут также есть пляжи со спокойными водами, которые идеально подходят для отдыхающих с детьми. Здесь можно расслабиться на мягком песке и порезвиться в море.

Пляж Родинара (Rondinara Beach), Корсика, Франция

Этот пляж попал в данный список неспроста. Его часто называют лучшим пляжем Франции. Место, в котором находится пляж, позволяет детям купаться в чистых мелких бирюзовых водах.

Находящийся в заливе Родинара, пляж пользуется большой популярностью у туристов и является местом, где часто останавливаются состоятельные отдыхающие, которые любят летом пересекать Средиземное море на своих больших яхтах.

Кала-Голоритце (Cala Goloritze), Сардиния, Италия

На средиземном острове Сардиния можно найти много песка вдоль береговой линии, но Кала-Голоритце славится благодаря своим кристально чистым водам и окружающей средой. Пляж находится на севере острова и когда-то назывался итальянским национальным памятником. Попасть сюда можно только на лодке или пешком около 90 минут по узкой тропинке.

Пляж Вик (Vik), Исландия

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Это, пожалуй, самый необычный пляж в списке. В южной части Исландии, в самом влажном месте страны, можно найти вулканические черные пески и воды, которые далеко не бирюзовые.

Те, кто прибыл на берег Атлантического океана и остановился у Рейнисдрангара — базальтовых колонн, возвышающихся прямо из океана, — не забудут то, что увидели. Это производит сильное впечатление. Многие называют Вик одним из самых красивых пляжей на планете.

Пляж Бэнтем-Бич (Bantham Beach), Англия, Великобритания

У устья реки Эйвон находится пляж Бэнтем-Бич, который в Великобритании считается наилучшим пляжем для семейного отдыха. Он также подходит для любителей серфинга. Серферам понравятся большие волны, а семьи оценят окружающую природу — пески, дюны и литорали.

С пляжа открывается красивый вид на побережье залива Бигбери, где также можно остановиться и отдохнуть. Данное место во время приливов отрезается от материка. Стоит отметить, что здесь останавливались такие выдающиеся личности, как Агата Кристи, принц Эдуард VIII, бывший король Великобритании и его супруга Уоллис Симпсон.

Пляж залива Сэндвуд (Sandwood Bay), Шотландия, Великобритания

Воды Северной Шотландии довольно холодные, и это несмотря на Гольфстрим — теплое морское течение, идущее с Атлантического океана. Попасть на пляж залива на окраине Шотландии довольно непросто. Пляж залива Сэндвуд находится в 6,5 км от ближайшей дороги. Чтобы до него дойти, придется пройти по извилистой тропе, ведущей через болота и травянистые песчаные дюны.

Пляж с розоватым песком окружен скалами. Позади пляжа можно обнаружить пресноводное озеро, а впереди — огромные воды, идущие до самой Арктики. Искупаться здесь вряд ли получится, но насладиться природой можно вдоволь. Сюда приезжают из самых далеких уголков мира, чтобы сфотографировать всю красоту местного ландшафта.

Кала Макарейа (Cala Macarella), Менорка, Испания

Отдыхающие предпочитают посещать этот пляж на испанском острове Менорка, чтобы погреться в лучах солнца и поплавать в кристально чистых водах. Менорка считается отличным выбором для семейного отдыха. Здесь есть и неизведанные пляжи, и тихие курорты, и отличные места для занятия снорклингом — плавание с маской и дыхательной трубкой.

Кала-Макарейя — это бухта, имеющая форму подковы. Она покрыта соснами, скалами и каменными дубами, а также белоснежными песками, которые окружают бухту.

Пляж Вутуми (Voutoumi), остров Антипакси, Греция

Антипакси является самым маленьким из Ионических островов, и он может удивить любого туриста своими пляжами. Они все прекрасны, и вы с трудом будете вспоминать, видели ли вы пляж красивее тех, что здесь.

Сюда можно добраться на катере или рейсовом пароме. Весь остров можно обойти пешком, поскольку его размер примерно три на четыре км. Здесь не многолюдно, потому что местных жителей человек 20.

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Куршская коса, Литва

Полоска земли, которая разделяет Балтийское море и Куршский залив, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полоса является одним длинным пляжем с мелким песком. Это отличное место для тех, кто хочет уединиться. Вокруг можно наблюдать пышные леса, а луга здесь манят большое количество диких птиц, что сделало это место просто раем для любого орнитолога. Также на Куршской косе можно увидеть невероятно красивую картину — самые большие в Европе движущиеся песчаные дюны, которые находятся здесь с доисторических времен.

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