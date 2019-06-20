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«Крепостная»: Олеся Жураковская рассказала о дружбе с Катериной Ковальчук

20.06.2019

Актрисы Олеся Жураковская и Катерина Ковальчук вместе сыграли в костюмированной драме «Крепостная». В сериале у их героинь очень теплые отношения, как у матери и дочки. Но дружат ли они в реальной жизни? Узнайте в материале!

олеся жураковская крепостная

Масштабный сериал «Крепостная» возвращается на телеканал СТБ! Главную роль в драме исполнила очаровательная Катерина Ковальчук, которая сегодня уверенно покоряет Голливуд.

В сериале крепостная страдает от жестоких помещиков, но на помощь всегда приходит добрая Павлина. Именно заботливую дворовую, которая очень любит Китти, сыграла Олеся Жураковская.

Отношения двух героинь в драме напоминают связь матери и дочки. Но дружат ли актрисы в реальной жизни? Олеся Жураковская откровенно рассказала об отношении к Катерине Ковальчук:

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«Мы не сразу привязались друг к другу. Был момент «притирки», это естественно для требовательных людей. Но потом достаточно было просто посмотреть в глаза партнерше и ничего не надо было придумывать. Катюша! Спасибо Тебе! Ты огромный талант и неутомимая труженица, теплая и искренняя девочка! Пусть все у тебя будет только хорошо!» — делится актриса.

Напомним, второй сезон масштабного сериала выйдет сразу после повтора первого. А первый сезон зрители смогут посмотреть уже с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

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