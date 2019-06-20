Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кекс с малиной: три простых рецепта от участников «МастерШеф. Профессионалы»

20.06.2019

Что может быть более летним, чем сорвать с куста ягоду малины? Или купить всю малину на прилавке, принести домой и есть её прямо руками. К сожалению, срок малины не долг, а столько всего  нужно успеть приготовить! Простые рецепты вкусных малиновых кексов от участников проекта  «МастерШеф. Профессионалы» читайте в материале.

Больше по теме: Пошаговый рецепт малинового мороженого

Классический малиновый кекс

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • малина – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 200 г
  • сливочное масло – 200 г
  • ванильный сахар – 10 г (1 пакетик)
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем размягчённое сливочное масло и продолжаем взбивать.
  2. Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель.
  3. Миксером замешиваем тесто и делим его на 2 части.
  4. Половину малины пюрируем и добавляем в одну часть теста, в другую – ванильный сахар.
  5. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой.
  6. Выливаем туда светлую часть теста, сверху выкладываем слой целой малины. Сверху выкладываем малиновое тесто.
  7. Выпекать при 180 градусах в течении 40 минут.
  8. Готовый пирог остудить в форме и только потом перевернуть на блюдо.
  9. Украшаем сахарной пудрой, и свежей малиной.

Малиновый чизкейк

Ингредиенты:

  • сливочный сыр – 300 г
  • малина свежая – 500 г
  • сметана -200 г
  • сахарная пудра – 180 г
  • печенье бисквитное – 100 г
  • сливочное масло – 60 г
  • грецкие орехи – 100 г
  • желатин – 4 пластинки

Приготовление:

  1. Желатин замачиваем в холодной воде.
  2. Печенье и орехи измельчаем в крошку с помощью блендера и перемешиваем с растопленным сливочным маслом.
  3. Равномерно выкладываем в разъемную форму, слегка утрамбовываем и отправляем в холодильник.
  4. 400 грамм малины пюрируем и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек.
  5. На небольшом огне нагреваем малиновое пюре до первых пузырьков.
  6. Желатин достаем из воды, добавляем к малине и перемешиваем.
  7. Сметану, сливочный сыр и сахарную пудру тщательно перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до однородности.
  8. Добавляем малиновое пюре и снова перемешиваем.
  9. Из холодильника достаем корж, выливаем сверху сливочно-малиновый крем и возвращаем охлаждаться на 2 часа.
  10. Готовый чизкейк достаем из формы и украшаем оставшейся малиной.

Открытый малиновый пирог

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • сливочное масло – 70 г
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • яйцо – 1 шт
  • разрыхлитель –  ½ ч.л.
  • малина – 300 г
  • сахарная пудра

Приготовление:

  1. Смешиваем растопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавляем яйцо и хорошо перемешиваем.
  3. Всыпаем муку, разрыхлитель и смешиваем до однородности.
  4. Тесто перекладываем в, смазанную маслом, форму и делаем бортики.
  5. Сверху, не вдавливая, выкладываем малину.
  6. Слегка присыпаем сахаром и отправл
  7. яем в, разогретую до 180 градусов, духовку на 40 минут.
  8. Перед подачей кусочек пирога посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить