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Григорий Решетник и Александра Зарицкая посетили премьеру «Истории игрушек 4»

20.06.2019

20 июня состоялась премьера всемирно известного анимационного кино «История игрушек 4» во всех кинотеатрах Украины. Звезды СТБ, в том числе Григорий Решетник и Александра Зарицкая, посетили допремьерный показ мультфильма. Кто пришел поддержать дебютантов в дубляже читайте в материале.

григорий решетник kazka

В среду, 19 июня, в кинотеатре «Оскар» состоялась закрытая премьера анимационной ленты «История игрушек 4». Первыми оценить мультфильм смогли Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и детьми. Ведущий ранее отмечал, что дети в восторге от этого анимационного кино. Поэтому озвучивать одного из центральных героев было не только в удовольствие, а и за честь!

григорий решетник с семьей

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Также присутствовала группа KAZKA. Солистка Александра Зарицкая дебютировала в дубляже и озвучила новую героиню «Истории игрушек» офицера Смишанку Мак-Веснушку.

kazka

Теле- и радиоведущий Никита Добрынин вместе с возлюбленной Дашей Квитковой пришли поддержать своих коллег. А особенно Григория Решетника, с которым провели долгие три месяца на проекте «Холостяк»-9 и успели подружиться!

никита добрынин и даша квиткова

Самые известные аниматоры мира, оскароносные Disney \ Pixar приглашают и вас на встречу с любимыми героями! Не пропустите в кинотеатрах Украины премьеру «Истории игрушек 4».

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