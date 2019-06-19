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Подборка лучших пляжей Одессы 2019

19.06.2019

Сегодня пляжи Одессы пользуются особой популярностью среди туристов. Жемчужина у моря собирает отдыхающих из разных уголков Украины. Это и не странно, ведь манит здесь все: местный колорит, одесское гостеприимство и ласковое Черное море. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших пляжей Одессы в 2019 году.

Portrait of two young asian female friends walking on the sea shore turn back at camera laughing. Multiracial young women strolling along a beach.

«Аркадия»

Популярный курортный район города Одессы, включающий частные пляжи. Место подойдет для любителей развлечений и веселых тусовок. На территории расположено большое количество ресторанов, магазинов, фаст-фудов и ночных клубов. Предоставляются платные лежаки.

Отметим, что на территории пляжа Одессы «Аркадия» открыт аквапарк.

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пляжи Одессы

 «Ланжерон», парк Шевченко

Один из старейших пляжей города Одесса. Главная достопримечательность этого места – дельфинарий! Здесь каждый день, кроме понедельника, умные животные показывают посетителям удивительные представления.

Этот одесский пляж отлично подойдет для семейного отдыха.

пляжи Одессы

«Большой Фонтан»

Объединяет несколько частных пляжей Одессы. Вода здесь чистая, а сам берег каменистый. На территории есть зоны для комфортного отдыха с платными лежаками. Также здесь вы найдете рестораны и кафе, в которых можно подкрепиться.

пляжи Одессы

«Золотой берег»

Несмотря на свою популярность и многолюдность, здесь довольно чисто. Золотистый песок, удобный заход в море и развлекательная зона. Вы сможете взять напрокат катамаран, водный скутер, «таблетку», а также прокатиться на «банане». Скучно точно не будет!

Кроме этого, на территории этого одесского пляжа находится изобилие ресторанов и кафе.

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«Чайка»

По форме этот пляж Одессы напоминает летящую птицу. Местные посетители хвалят  удобный заход в море, а также чистоту. Пляж «Чайка» также будет комфортным для людей с ограниченными возможностями. На территории данного одесского пляжа размещены рестораны, кафе и парковка.

пляжи Одессы, Чайка

«Отрада»

Пляж находится в живописном одесском месте. Здесь предусмотрен как активный отдых, так и зона для релакса, где вам предложат приятный расслабляющий массаж.

Любителям экстрима на этом пляже Одессы скучно не будет. Популярное местное развлечение – виндсерфинг!

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Otrada, пляжи одессы

«Чкаловский»

Бюджетный вариант отдыха. Это место также называют «студенческим» одесским пляжем. Здесь вы не услышите громкой музыки, и вашему отдыху совсем ничего не помешает, ведь инфраструктура практически отсутствует.

Если же вы готовы заплатить за свой отдых и отдохнуть в комфортных условиях, – выход все-таки есть. На территории этого пляжа Одессы можно снять деревянный домик и запастись мангалом.

одесские пляжи, чкаловский

«Лузановка»

К пляжу Одессы «Лузановка» нужно еще добраться, но дорога стоит ожидаемого отдыха! Пляж  находится неподалеку района «поселок Котовского». Здесь песок и удобный заход в море. На территории работает парк аттракционов. Цены демократичные!

одесские пляжи

В Одессу невозможно не влюбиться. Посетив ее один раз, вам определенно захочется вернуться… Желаем приятного отдыха на пляжах Одессы, которые мы выбрали!

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