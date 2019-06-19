Азия – регион контрастов. Из бедного района можно легко добраться к процветающему и развитому городу и наоборот. Для того, чтобы посетить Азию, не обязательно откладывать годами на путешествие, если знать несколько тревел-секретов. Читайте секреты о том, как дешевле добраться, как сэкономить на жилье и сделать свой отдых максимально безопасным от участницы «Холостяк»-8 Гали Присташ.

Виза

В каждой стране Азии украинцы могут столкнуться с разными требованиями к оформлению визы. Для того, чтобы этот вопрос не доставил вам сложностей, заранее проясните все тонкости ее оформления, стоимость и количество дней, которые сможете провести в стране. Все актуальные подробности и список необходимых документов вы можете найти на официальных сайтах визовых центров стран Азии.

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Перелет

Авиауслуги довольно дорогие: к примеру, вылет из Украины в Таиланд может стоить около 700 $, но есть и бюджетные варианты. Наиболее распространённый из них – вылет не из Украины, а соседних стран, к примеру, Беларуси (Минска). За такой перелет можно отдать около 200–300$. Обязательно проверьте требования к перевозу багажа. Также рассмотрите всевозможные лоукосты и сезонные скидки на перелеты.

Жилье

К подбору жилья необходимо отнестись серьезно, поскольку в Азии комфорт далеко не на первом месте. Если вы хотите жить в хостеле, а ваше пребывание в нем будет дольше недели, смело интересуйтесь скидкой. Это нередко позволяет сэкономить около 5–10%. Если вы приехали на местном такси, проследите, чтобы водитель не шел за вами, иначе он может требовать у владельцев хостела плату за приведенного гостя, а они в свою очередь поднимут вашу плату за жилье. Если же вы хотите жить в квартире, лучше позаботиться об этом моменте заблаговременно: ознакомьтесь с отзывами туристов, предложениями сайтов аренды жилья.

Транспорт

Некоторые считают, что в Азии нет общественного транспорта, но это не так. Он есть практически везде. Если вы прилетаете ночью и хотите сэкономить на транспорте, проведите несколько часов в аэропорту. Таким образом вы избежите двойного, а то и тройного тарифа на такси, а также не заплатите дополнительно за часы, проведенные в хостеле.

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Комфорт и здоровье

В хостеле и даже в квартирах часто может не быть холодильника. Не беда, ведь почти в каждом помещении есть кондиционер. Поставьте продукты под него, но убедитесь, что он чистый. Может также оказаться, что в помещении нет кухни. Вы можете питаться в кафе, но придется потратиться, или запастись продуктами в местном магазине. Если все же готовить хочется лично, можно приобрести рисоварку, которая заменит чайник, кастрюлю и сковороду.

Вода – самое главное, о чем нужно побеспокоиться. Пить сырую воду из-под крана нельзя, но и тут можно сэкономить. В рисоварке можно кипятить воду, а после – разливать ее по бутылкам. Если же вы не намерены ждать, пока вода остынет, в Азии почти на каждом углу находятся автоматы с питьевой водой.

Деньги

Карта или наличка? Путешествуя по Азии, нужно иметь и то, и другое. Поскольку уровень преступности в странах достаточно высок, случаи грабежа – не редкость. Вам всегда поможет карта. Стоит помнить, что банкоматы в Азии встречаются не на каждом шагу, а также о том, что каждое снятие денег предусматривает комиссию – около 5 $.

Что брать с собой?

Путешествуя по Азии, многие покупки вы сможете сделать в дороге, но стоит помнить о важных мелочах. Солнцезащитный крем и головной убор, переходник для розетки, необходимые лекарства, банковские карты и документы обязательно должны отправиться в путешествие вместе с вами!

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