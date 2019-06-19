Далеко не всегда можно отправиться на отдых со своим любимцем. И это часто становится настоящей проблемой. Куда устроить домашнее животное на время отпуска? Редакция STB.UA разобрала самые популярные варианты! Подробнее читайте в материале.

Отпуск – это замечательно, но что делать, если собака, кошка или другие питомцы остаются наедине с собой? Чтобы не усугубить и без того стрессовую ситуацию, следует хорошенько поразмыслить и выбрать оптимальный вариант.

Оставьте питомца дома

Если вы допускаете, что питомец может побыть сам, и уезжаете на небольшой срок, смело рассматривайте такой вариант. Покормить кошку могут соседи или друзья, а вот с собакой будет сложнее: ее необходимо выгуливать и уделять больше внимания; если же речь идет о хомячках, попугае, рыбках – дело обстоит проще. Постарайтесь детально рассказать человеку, который присмотрит за питомцем, чем кормить и когда, при необходимости познакомьте животного и вашего помощника.

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Гости в гостях

Вы не только можете попросить знакомых проведывать вашего любимца, но и пожить у вас. Этот вариант, как и все остальные, имеет свои «за» и «против». С одной стороны, на своей территории питомцу будет легче перенести стресс, с другой же – убедитесь, что доверяете свой дом проверенному человеку. Также четко проговорите режим кормления, прогулок, если есть такая необходимость.

Отдайте животное близким людям

Также ваш питомец может отправиться в гости к родственникам, друзьям или знакомым. Если ваши близкие любят животных, особенно, если конкретно вашего, почему нет? Стоит учитывать, насколько он сойдется «характером» с приемной семьей, а также все возможные нюансы. Идеальным станет вариант, если любимец уже знаком с теми, к кому отправится погостить. Если таких в узком кругу не наблюдается, рассмотрите варианты присмотра за животными по объявлениям. Обязательно расспросите обо всех тонкостях и условиях.

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Гостиница для животных

Если предыдущие варианты предусматривали символическое вознаграждение за помощь, здесь все обстоит иначе. С каждым годом зоогостиниц становится все больше, тем более, если речь идет о больших городах. Правда, прежде чем оставить своего питомца в подобном месте, хорошо ознакомьтесь с отзывами и условиями содержания животных.

Подойдите к вопросу максимально серьезно. Возможно, отдохнуть получится не только у вас, но и у друзей меньших!

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