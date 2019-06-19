Редакция сайта STB.UA выбрала самые ожидаемые фильмы 2019 года. Этот год будет богатым на ремейки культовых классических фильмов, многие франшизы получат продолжение. О каких новинках кино говорят и давно ждут — читайте далее.

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«Однажды в Голливуде»

Премьера в Украине: 26 июля 2019

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанр: драма / комедия

В главных ролях: Марго Робби, Курт Рассел, Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и др.

Самая ожидаемая премьера года — девятый фильм Квентина Тарантино. Новый проект легендарного режиссера вызвал небывалый ажиотаж еще до написания сценария. Посудите сами — шикарный актерский состав, история всколыхнувшая в свое время всю Америку и показан Лос-Анджелес 1969 года. Сюжет будет разворачиваться вокруг некогда популярного актера вестерн-сериалов Рика Далтона и его дублера Клифа Бута, а также секты «Семья» Чарльза Мэнсона.

«Шазам»

Премьера в Украине: 4 апреля 2019

Страна: США

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Жанр: боевик, приключения, фантастика, фэнтези

В главных ролях: Закари Ливай, Джимон Хонсу, Марк Стронг

Невероятная история об обычном 14-летнем школьнике Билли Батсоне, который с помощью одного магического слова перевоплощается в взрослого супергероя Шазама. Эту способность парень получил от старого колдуна. Но у всего есть своя цена – Билли нужно быстро освоить свои навыки, чтобы побороть смертоносные силы зла.

«Годзилла 2: Король монстров»

Премьера в Украине: 30 мая 2019

Страна: США

Режиссер: Майкл Догерти

Жанр: боевик, приключения, фантастика

В главных ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс и другие.

Уже совсем скоро фанаты серии смогут увидеть продолжение культового фильма 2014 года. Новый фильм расскажет о противостоянии Годзиллы против гигантской бабочки Мотры, птеродон-мутанта Родана и трехголового чудовища Гидоры.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Премьера в Украине: 6 июня 2019

Страна: США

Режиссер: Саймон Кинберг

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В главных ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер и другие.

История расскажет о становлении героини Джин Грей. Девушка развивает свои способности, но не справляется с ними превращаясь в Темного Феникса. Порабощенная своими же силами, Джин делает больно всем, кого так сильно любит. Теперь команда Людей Х должна решить что для них ценнее — жизнь друга и члена семьи или всего населения Земли.

«Как приручить дракона 3»

Премьера в Украине: 21 февраля 2019

Страна: США

Режиссер: Дин ДеБлуа

Жанр: приключения / анимация

В главных ролях: Кристен Уиг, Джерард Батлер, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и др.

Новые приключения любимых героев — Иккинга и его верного друга Беззубика. Викинг становится вождем деревни, а его ручной дракон встречает свою любовь. Вместе они находят тайный мир драконов и сражаются с безжалостным охотником на Ночных Фурий.

«Стекло»

Премьера в Украине: 17 января 2019

Страна: США

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Жанр: детектив / драма / триллер / фантастика

В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Сэмюэль Л. Джексон, Брюс Уиллис, Сара Полсон и др.

М.Найт Шьямалан снял кроссовер двух своих самых известных фильмов — «Неуязвимый» и «Сплит». В главной роли полюбившиеся актеры, такие как Сара Полсон, Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сэмюэль Л.Джексон. В картине будут показаны три главных героя — Мистер Стекло, Кевин Крамб и Дэвид Данн, оказавшиеся в лечебнице под чутким надзором доктора Элли Стейпл. Как развернуться события узнаем уже с 17 января.

«Аладдин»

Премьера в Украине: 23 мая 2019

Страна: США

Режиссер: Гай Ричи

Жанр: мелодрама / мюзикл / приключения / семейный / фэнтези

В главных ролях: Уилл Смит, Наоми Скотт, Билли Магнуссен, Мена Массуд, Назим Педрад и др.

23 мая в международный прокат выйдет ремейк мультфильма «Аладдин». Режиссером выступит Гай Ричи, а в ролике мы можем услышать саундтрек, ставший культовым. Сюжет останется неизменным: молодой воришка по имени Аладдин влюблен в принцессу Жасмин и намерен стать принцем, чтобы женится на ней. А тем временем визирь султана Джафар намеревается захватить власть. Для достижения цели, он стремиться заполучить волшебную лампу с Джинном, которая храниться в заколдованной пещере, в которую сможет зайти только чистый сердцем.

«Джон Уик 3»

Премьера в Украине: 16 мая 2019

Страна: США

Режиссер: Чад Стахелски

Жанр: боевик / триллер / экшн

В главных ролях: Киану Ривз, Иэн МакШейн, Джейсон Манцукас, Холли Берри, Лоренс Фишбёрн и др.

Продолжение истории наемного убийцы Джона Уика по прозвищу «Баба Яга». Сюжет фильма продолжает историю второй части трилогии: Нарушив законы отеля для киллеров «Континенталь», совершив убийство на его территории, он сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

«Мстители 4»

Премьера в Украине: 24 апреля 2019

Страна: США

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Жанр: боевик / приключения / фантастика / фэнтези

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Карен Гиллан, Джош Бролин, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и др.

В апреле выйдет четвертая часть «Мстителей». Предыдущая экранизация имела оглушительный успех и внушительные кассовые сборы. Сюжет держится в строжайшем секрете. Что же приготовила для вас эта экранизация?

«Король лев»

Премьера в Украине: 18 июля 2019

Страна: США

Режиссер: Джон Фавро

Жанр: драма / мюзикл / приключения / семейный

В главных ролях: Дональд Гловер, Сет Роген, Билли Айкнер, Джеймс Эрл Джонс, Джон Оливер и др.

Disney представил новый трейлер семейного приключенческого фильма «Король лев», премьера которого состоится летом 2019 года. Новый фильм — ремейк всемирно любимого одноименного мультфильма 1994 года. Картина выйдет к 25-летнему юбилею мультика.

«Оно 2»

Премьера в Украине: 5 сентября 2019

Страна: США

Режиссер: Энди Мускетти

Жанр: ужасы

В главных ролях: Джессика Честейн, Билл Скарсгорд, Джеймс МакЭвой, София Лиллис и др.

Продолжение первой части выйдет в сентябре 2019 года. От событий, показанных в предыдущей части, прошло почти 30 лет. Герои живут обычной жизнью, но один телефонный звонок заставляет героев вспомнить прошлое.

«Кладбище домашних животных»

Премьера в Украине: 4 апреля 2019

Страна: США

Режиссер: Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Жанр: ужасы

В главных ролях: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец, Наоми Френетт и др.

Еще одна экранизация Стивена Кинга по одноименному роману ожидает поклонников в апреле. В центре сюжета семья, переезжающая в новый дом, расположенный недалеко от кладбища животных.

«Алита: боевой ангел»

Премьера в Украине: 14 февраля 2019

Страна: США, Канада, Аргентина

Режиссер: Роберт Родригес

Жанр: боевик / мелодрама / приключения / триллер / фантастика

В главных ролях: Махершала Али, Кристоф Вальц, Эд Скрейн, Роза Салазар, Джеки Эрл Хейли и др.

Динамичный боевик Роберта Родригеса с нетерпением ожидают поклонники манги. Экранизация мира Юкито Кисиро обещает быть захватывающей, ведь Джеймс Кэмерон, выступает одним из основных продюсеров.

«Холодное сердце 2»

Премьера в Украине: 28 ноябрь 2019

Страна: США

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Жанр: анимация / комедия / мюзикл / приключения / семейный / фэнтези

В главных ролях: Кристен Белл, Идина Мензел и др.

Долгожданное продолжение всемирно любимого мультфильма выходит в прокат уже в ноябре! Сюжет второй части держится в строжайшем секрете, но режиссер Крис Бак приоткрыл небольшую завесу тайны — мультик затронет актуальные проблемы для подростков и надеется, что «Холодное сердце 2» сможет оказать влияние на детей.

«Дамбо»

Премьера в Украине: 28 марта 2019

Страна: США

Режиссер: Тим Бертон

Жанр: семейный / фэнтези

В главных ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и др.

Еще один ремейк диснеевской классики ожидает нас в 2019 году. Режиссером выступит Тим Бертон. В центре истории цирковой слоненок Дамбо, который страдает от насмешек труппы из-за своих огромных ушей. Но вскоре выясняется, что малыш умеет летать — становясь звездой цирка!

«Зеленая книга»

Премьера в Украине: 24 января 2019

Страна: США

Режиссер: Питер Фаррелли

Жанр: драма

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Махершал Али, Линда Карделлиниа и др.

Биографическая комедийная драма о путешествии по югу США в 1962 году одного из лучших джазовых пианистов своего времени Доктора Дона Ширли и обычного водителя Тони Липа. На время концертного тура они должны полагаться на «Зеленую книгу» — гид по местам, которые безопасны для афроамериканцев. Эта поездка изменит их жизнь навсегда.

«Хеллбой»

Премьера в Украине: 11 апреля 2019

Страна: США

Режиссер: Нил Маршалл

Жанр: боевик / кинокомикс / приключения / фантастика / фэнтези

В главных ролях: Милла Йовович, Йен МакШейн, Дэвид Харбор, Саша Лэйн, Дэниэл Дае Ким и др.

Новая экранизация комиксов о демоне из ада, который борется со злом. В новом фильме Хеллбой отправляется в Англию для борьбы со средневековой ведьмой Кровавой Королевой Нимуэ, супругой самого Мерлина.

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