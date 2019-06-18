Ксения Мишина отмечает свой день рождения
Сегодня, 18 юиня, свой день рождения отмечает шикарная актриса Ксения Мишина. И уже с 22 июля зрители увидят Ксению в продолжении масштабной драмы «Крепостная» на телеканале СТБ. Редакция сайта STB.UA поздравляет Ксению Мишину с праздником!
Сегодня талантливая Ксения Мишина празднует свой день рождения!
Ксения Мишина в 2015 году девушка окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. После учебы девушка стала актрисой Киевского академического Молодого театра.
Известность к артистке пришла после главной роли в мелодраме «Искушение». За свою актерскую карьеру она сыграла уже в более десяти фильмах и сериалах.
Ксения Мишина в масштабной драме «Крепостная» сыграла главную антагонистку — Лидию Шефер. Этой женщине чужды сантименты, ведь Лидия не верит людям и придерживается невысокого мнения о них.
Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!
Не пропустите с 22 июля костюмированную драму «Крепостная» на телеканале СТБ!