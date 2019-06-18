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Галина Балан-Тимкина возглавила сериальное производство StarLightMedia

18.06.2019

За последний год доля сериалов в эфире телеканалов StarLightMedia увеличилась вдвое. Среди любимцев зрителей  многосерийные фильмы собственного производства: «Крепостная», «Домик на счастье», «Загадка для Анны» и другие. Медиагруппа продолжает развивать это направление и планирует существенно увеличить производство сериалов. Именно поэтому было принято решение запустить направление сериального производства. Его генпродюсером стала Галина Балан-Тимкина.

сериалы

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«Компания включается в глобальный тренд  ставка на сериальное производство,  говорит об этом направлении руководитель StarLightMedia Production Владимир Локотко.  Мы видим, что зрителю не хватает качественных сильных историй. Именно поэтому мы создали отдельное направление в продакшене  сериальное производство, управлять которым согласилась Галина Балан-Тимкина. Для нас получить такого профессионального руководителя  большая удача. Вместе с ней мы сможем удивить миллионы зрителей».

В производстве сериалов Галина Балан-Тимкина работает более 15 лет, она сотрудничала со многими телеканалами и до сих пор была креативным продюсером Star Media.

«Работа в StarLightMedia для меня  вызов и возможность в сотрудничестве с коллегами достичь нового уровня производства отечественного сериального продукта. Наша главная цель  дать зрителю качественную эмоцию и побудить его мыслить через новые мощные истории и глубоких комплексных героев. И я уверена, что благодаря команде профессионалов, единомышленников мы сможем воплотить наши амбициозные творческие планы и в который раз завоевать расположение зрительской аудитории»,  говорит о своей новой работе Галина Балан-Тимкина.

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