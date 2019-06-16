В чудесный праздник Троицы важно уделить внимание близким людям! Редакция STB.UA собрала самые красивые поздравления с Троицей для родных в стихах и прозе. Как душевно поздравить с Троицей 2019? Узнайте в нашем материале!

Поздравления с Троицей в прозе

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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра и благополучия!

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Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет вас!

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Пускай Святая Троица сопутствует по жизни и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья и гармонии.

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Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю прекрасной жизни в цветах любви и радости, в зелени надежд и вдохновения. Пусть Пресвятая Троица помогает в благих делах и защищает от недобрых людей. Здоровья, мира, гармонии и процветания!

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Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю яркого солнечного света счастья в твоей жизни, нежного ветра любви и вдохновения. Пусть из трав и зелени надежд, цветов и красок радости стелется твой дальнейший жизненный путь.

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Поздравляю с праздником Троицы и от всего сердца желаю изумрудных надежд и светлых желаний, цветочного рая в жизни и истинного счастья. Пусть твоя вера и любовь не позволят никогда опустить руки, пусть жизнь твоя всегда будет полна звонких песен радости и искренних чувств любви.



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Лето подарило нам прекрасный праздник Святой Троицы. В этот день как-то по-особенному все цветет и оживает, земля наполняется чудесным ароматом. Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи. Пускай Господь всегда благословляет вас на добрые дела, пусть в вашем сердце никогда не гаснет огонек добра.

Поздравления с Троицей в стихах

***

В день светлой Троицы желаю я чудес

И милостей вам, посланных с Небес,

Любовью пусть наполнятся сердца,

Пусть радость на вас льется без конца.

Душа пускай надеждами живет,

И счастья вас кружит водоворот,

Сверкает пусть по жизни вам всегда

Удачи путеводная звезда!

***

Сегодня праздник Троицы,

И пусть душа поет,

Пусть сердце упокоится

И пусть во всем везет!

Пускай любовь с надеждою

Не оставляют вас,

А вера помогает вам

Пусть в самый трудный час.

***

Лето наступило, Троица пришла.

Я тебе желаю счастья и тепла.

Радуйся и смейся, унывать — грешно.

Солнышко пусть светит

Каждый день в окно.

Позабудь обиды, людям помогай.

Никогда ты в жизни веры не теряй.

***

Троица заходит в дом —

Позабудем о былом,

Ссоры все долой отбросим,

Счастья у Христа попросим.

Чтобы жили без греха,

Чтоб судьба была легка,

Мира, радости, здоровья

Всем хватило на века!

***

Со светлой Троицей тебя

Сейчас мы поздравляем!

И, всей душой тебя любя,

Мы искренне желаем:

Пусть Троица благословит

Твою судьбу и душу,

Пусть в доме лишь любовь царит

И радость в сердце кружит,

Будь счастлив и здоров всегда,

Будь верен своей доле,

Чтоб впредь, на долгие года,

Не знал обид и боли.

***

С Троицей великой

Поздравляем вас,

Пусть уходит лихо,

В темный лес и час.

Пусть спасет всех вера,

Высшая любовь,

Пусть ликует правда,

Согревает кровь.

Научитесь, люди,

Троицу любить.

Без нее на свете,

Очень трудно жить.

***

Любовь Христа всего сильнее,

А Троицы великой свет,

Перед которым столбенеют –

Любые люди, спора нет.

Тот свет несет в себе спасенье,

Кто видит это, тот поймет,

Пусть светлый праздник несомненно

Вам только радость принесет!

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