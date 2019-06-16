16 выпуск «Один за всіх»-13: смогла ли Ольга после услышанного выйти к матери?

В 16 выпуске команда «Один за всіх»-13 разыскала биологическую мать двадцатилетней Ольги, которая бросила ее сразу после рождения. Этот выпуск стал самым болезненным воссоединением семьи за всю историю проекта. Какие ужасающие подробности жизни Ольги и ее найденных сестер удалось выяснить экспертам и ведущему проекта Михаилу Присяжнюку?

В студии появилась двадцатилетняя Оля. Девушка обратилась к проекту с просьбой найти ее биологическую мать, чтобы задать ей один просто вопрос: «Почему ты меня бросила?» Девушку гложет не только этот вопрос, но и много других. Ольга будучи матерью отчаянно не понимает, как можно отказаться от собственного ребенка. Ради эксперимента она пыталась написать подобную заяву, но так и не смогла этого сделать.

Приемная мать Ольги открыла тайну рождения девушки когда ей было 7 лет. Маленькая Оля даже подписала однажды тетрадь фамилией биологической матери, ведь ее постоянно тянуло узнать ответы на свои вопросы. Также, приемная мать всячески помогала своей дочери, воспитанной как родной, найти свою настоящую маму.

Неожиданно, вместо братьев по матери, у Ольги оказались две старших сестры. Девушки ошарашили всю студию ужасающей правдой о собственной матери. После услышанных ужасающих подробностей Ольга отправилась в другую комнату, чтобы понаблюдать за матерью и решить для себя — хочет она ее увидеть или нет.

В студии появилась биологическая мать Ольги Анжела. В слезливые слова женщины о том, что она очень скучала, каждый год о ней вспоминала никто не поверил. В итоге Ольга все же вышла к своей матери, но продолжать общение с ней не намерена, в отличии от сестер.

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