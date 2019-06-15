В 16 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разыскивать биологическую мать двадцатилетней Ольги, которая бросила ее сразу после рождения. Этот выпуск станет самым болезненным воссоединением семьи за всю историю проекта. Какую неожиданную правду узнает Ольга и какие ужасающие подробности удасться выяснить в студии?

В 16 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Кем на самом деле окажутся братья Ольги? Кто попробует сорвать встречу девушки с родной матерью? Почему ее прошлое так тщательно скрывают? Почему мать отказалась именно от Ольги, а не от старших братьев или же она была лишней в собственной семье?

Video: В 16 выпуске «Один за всіх»-13 состоится самое болезненное воссоединение семьи за всю историю проекта В 16 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разыскивать биологическую мать двадцатилетней Ольги, которая бросила ее сразу после рождения. Этот выпуск станет самым болезненным воссоединением семьи за всю историю проекта. Какую неожиданную правду узнает Ольга и какие ужасающие подробности удасться выяснить в студии

Смотрите полный 16 выпуск «Один за всіх»-13 от 16.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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