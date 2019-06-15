Знаменательное для нашей страны событие. Молодежная сборная Украины по футболу впервые стала чемпионом мира! Как прошел решающий матч Украина-Корея и кто забил решающий гол, читайте в материале.

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Молодежная сборная Украины выиграла в финальном матче у сборной Южной Кореи на молодежном чемпионате мира U-20 в Польше со счетом 3:1.

Хотя начало игры не было таким многообещающим и на четвертой минуте в наши ворота прилетело пенальти. Но украинская сборная во главе с Александром Петраковым быстро перехватили первенство и первый гол соперникам был забит через полчаса игры.

Следующие два гола были забиты в ворота Южной Кореи на 52-й и 89-й минуте матча. Таким образом, сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла чемпионат мира.

Напомним, что в предыдущие годы украинские команды доходили лишь до 1/8 финала.

Телеканал СТБ поздравляет нашу сборную с такой ошеломляющей победой и желает дальнейших великих свершений!

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