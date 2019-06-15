Нежная девушка, прекрасная актриса, любимая жена Елизавета Фалей отмечает свой день рождения. Сегодня главной героине сериала «За витриной» исполнилось 24 года. Редакция STB.UA поздравляет Елизавету с праздником!

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В этом году Елизавета Фалей будет отмечать свой день рождения в кругу родных и близких ей людей:

«Каждый день рождения особенный! Близкие люди делают этот праздник настолько теплее. Они каждый год придумывают что-то новое и очень красивое для меня. Я это очень ценю».

Молодая актриса еще с детства понимала, что выберет данную профессию. Вспомним же историю, которой Лиза поделилась с нами в предыдущих интервью.

«Три года назад папа рассказал мне интересную историю. У моей бабушки (она была очень красивой, знакомые звали её «огонёк») семья жила очень скромно в деревне. После окончания школы бабушка уехала на заработки в город, как и все её сёстры (а их в семье было пятеро). На заработанные деньги бабушка покупала продукты и отправляла родителям в деревню, чтобы они жили в достатке и хорошо питались, а работала она на стройке, так как там хорошо платили. Вечерами, гуляя по городу, она познакомилась с парнем, который имел отношение к кино. Увидев её, он сказал, что она очень красивая, у неё есть невероятное обаяние. Затем он предложил ей роль, убеждал сниматься в кино, говорил, что она создана для него. Но бабушка испугалась за заработок и поэтому отказалась. Тогда она не до конца ещё понимала, что такое сниматься в кино. Прошли годы. Только когда ей было не 18, а 60 лет, она стала понимать, что упустила, и очень жалела, что не попробовала себя. Вместе с тем она верила, что в нашей родне кто-то из внуков обязательно станет актером. Вот так и случилось, что я первая, кто полюбила всем сердцем театр и кино. Сейчас занимаюсь любимым делом, без которого не представляю свою жизнь».

Карьера Елизаветы началась на первом курсе в академии искусств. Тогда девушку пригласили на съемку в «Семейных драмах». Сейчас она работает в Белорусском республиканском академическом театре юного зрителя, где художественным руководителем является Савицкий Владимир Константинович.

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Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Елизавете Фалей самых интересных ролей, путешествий и вечного семейного счастья!

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