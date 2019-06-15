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Елизавета Фалей отмечает день рождения

15.06.2019

Нежная девушка, прекрасная актриса, любимая жена Елизавета Фалей отмечает свой день рождения. Сегодня главной героине сериала «За витриной» исполнилось 24 года. Редакция STB.UA поздравляет Елизавету с праздником!

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В этом году Елизавета Фалей будет отмечать свой день рождения в кругу родных и близких ей людей:

«Каждый день рождения особенный! Близкие люди делают этот праздник настолько теплее. Они каждый год придумывают что-то новое и очень красивое для меня. Я это очень ценю».

Молодая актриса еще с детства понимала, что выберет данную профессию. Вспомним же историю, которой Лиза поделилась с нами в предыдущих интервью.

«Три года назад папа рассказал мне интересную историю. У моей бабушки (она была очень красивой, знакомые звали её «огонёк») семья жила очень скромно в деревне. После окончания школы бабушка уехала на заработки в город, как и все её сёстры (а их в семье было пятеро). На заработанные деньги бабушка покупала продукты и отправляла родителям в деревню, чтобы они жили в достатке и хорошо питались, а работала она на стройке, так как там хорошо платили. Вечерами, гуляя по городу, она познакомилась с парнем, который имел отношение к кино. Увидев её, он сказал, что она очень красивая, у неё есть невероятное обаяние. Затем он предложил ей роль, убеждал сниматься в кино, говорил, что она создана для него. Но бабушка испугалась за заработок и поэтому отказалась. Тогда она не до конца ещё понимала, что такое сниматься в кино.

Прошли годы. Только когда ей было не 18, а 60 лет, она стала понимать, что упустила, и очень жалела, что не попробовала себя.  Вместе с тем она верила, что в нашей родне кто-то из внуков обязательно станет актером. Вот так и случилось, что я первая, кто полюбила всем сердцем театр и кино. Сейчас занимаюсь любимым делом, без которого не представляю свою жизнь».

Карьера Елизаветы началась на первом курсе в академии искусств. Тогда девушку пригласили на съемку в «Семейных драмах». Сейчас она работает в Белорусском республиканском академическом театре юного зрителя, где художественным руководителем является Савицкий Владимир Константинович.

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Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Елизавете Фалей самых интересных ролей, путешествий и вечного семейного счастья!

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