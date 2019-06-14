Настя Каменских показала пикантное фото в постели

Настя Каменских показала пикантные утренние фото в постели от мужа Потапа. Подробнее в материале.

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Настя Каменских не боится делиться в социальных сетях откровенными фото, многие из которых вызывают бурную дискуссию среди подписчиков артистки.

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«Поймал меня с утра мой мальчик», — комментирует снимок Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, 23 мая, состоялась свадьба века: судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских стала женой известного украинского певца и продюсера Алексея Потапенко. Торжество проходило в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе присутствовало множество звезд украинского шоу-бизнеса.

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