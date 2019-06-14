Настя Каменских: как прошел феерический девичник
Настя Каменских всегда открыта перед своими поклонниками, разделяет с ними счастливые моменты и делится новостями в социальных сетях. В своем новом влоге Настя показала одну из самых веселых традиций накануне свадьбы и приоткрыла закулисье девичника. Не обошлось и без победителей «Х-фактор»-9 ZBSband. Читайте подробнее!
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Смотрите, как прошел девичник Насти Каменских, прямо сейчас!
В новом блоге артистка показала, какой сюрприз ей устроили любимые подруги, буквально похитив Настю из ее машины. Для этого они придумали веселый способ, подключив розыгрыш с полицией, которая тормозит машину звезды. В образе полицейских пользователи легко узнали популярного ведущего Владимира Остапчука и участника группы ZBSband Богдана Буйлука.
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Подруги не забыли и о необычных подарках, которые будут дарить приятные воспоминания. Одним из них стал нежнейший белый халат, украшенный надписью Bride, вышитой белым жемчугом. Изделие в концептуальном стиле с уникальным авторским дизайном, продумали и создали подруги певицы. В этом аутфите Каменских готовилась к свадьбе в день торжества и поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте.
Во время посиделок девушки делились трогательными моментами, воспоминаниями и смешными историями из жизни. Вечер продолжился брызгами шампанского, тостами в честь невесты, поздравлениями, яркими фотографиями и интересными событиями.
«Это самый крутой день в мире!» – восторженно поделилась Настя Каменских.
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Напомним, что 23 мая состоялось одно из главных событий – свадьба века Потапа и Насти. Их пару называют королевской семьей, ведь за этим грандиозным торжеством следила вся страна, а новости о ней разнеслись по всем уголкам планеты. После медового месяца певица сразу же приступила к работе: выступает с многочисленными концертами по Украине и за рубежом, а еще дала интервью и украсила обложку масштабного испаноязычного журнала El Espacialito, на котором ранее появлялись такие яркие звезды, как Jennifer Lopez, Anitta etc. Настя Каменских стала первой иностранкой на страницах этого журнала.