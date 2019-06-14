Наступило лето, а вместе с ним и запредельная жара. Особенно сложно выдерживать высокую температуру в огромном мегаполисе. Корреспондент программы «Вікна-новини» Эмма Антонюк собрала восемь советов у врачей и диетологов, которые помогут вам комфортно и без осложнений перенести жаркую пору. Подробнее читайте в материале.

Ежегодно с приходом лета многие забывают об основных правилах поведения под палящим солнцем. Что надевать в жару? Как правильно питаться? Где прятаться от прямых солнечных лучей? На все эти вопросы давно существуют ответы профессионалов, которые собрала воедино корреспондент «Вікна-новини».

Людмила Гончарова — диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, — рассказала о всеми любимом продукте. Мороженое – десерт, который помогает спастись от перегрева и порадовать свои вкусовые рецепторы. Однако диетолог утверждает, что в такую температуру употреблять холодный десерт категорически запрещено. А все потому, что в нем содержится много сахара. Это негативно влияет на работу организма. А если учесть, что в жару работа органов требует особенных усилий и энергии, то сахар повлияет резко негативно на ваше самочувствие.

Больше по теме: 3 способа охладить комнату для сна в жару

Лучше пить воду! Однако выбирайте несладкую и негазированную. Употреблять жидкость необходимо в таких пропорциях: 40 мл на 1 кг веса.

Также не забывайте прятаться в тень, если вы большую часть времени проводите на улице!

натуральные ткани . К ним относятся: хлопок, лен, шелк. Эти материалы позволяют вашей коже дышать и чувствовать себя комфортно. Носите. К ним относятся: хлопок, лен, шелк. Эти материалы позволяют вашей коже дышать и чувствовать себя комфортно.

Ешьте больше фруктов. Однако не забывайте их тщательно промывать чистой водой.

По возможности оставайтесь с 10:00 до 16:00 в помещении! Это время – пик палящего солнца.

Исключите из рациона питания жареное, запеченное, соленое, копченое.

Используйте минимум косметики! Забудьте о кремах, особенно жирных. Такие забивают ваши поры и не позволяют коже дышать!

Больше по теме: Как справиться с жарой без кондиционера

Video: Как спастись от жары: 8 советов врачей Как справиться с жарой - актуальный вопрос летом 2019. Что рекомендуют делать врачи, что бы справиться жарой и как спастись от жары - читайте в материале