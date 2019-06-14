День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине

Сегодня, 14 июня, самые активные интернет-пользователи с внушительным числом подписчиков отмечают профессиональный праздник – Международный день блогера. Его цель – поддерживать дружеские отношения между сетевыми блогерами со всего мира. Подробнее об истории праздника, о блогерах телеканала СТБ, а также о других популярных украинских блогерах – в материале от редакции сайта STB.UA.

История Дня блогера

Впервые Международный день блогера отметили 15 лет назад – в 2004 году. Идея основать такой праздник пришла в голову американскому студенту из Стэнфорда. Парень просто предложил в сети сделать ежегодный День блогера, и его идею поддержали свыше 500 человек из разных стран мира.

А вот первым блогером принято считать американца Тима Бернеса-Ли. Именно ему пришло в голову в 1992 году создать простую веб-страницу для размещения новостей. Затем появилась первая интернет-платформа для ведения блога – Blogger. Сегодня портал является частью Google.

С момента основания праздника в 2004 году в этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, которые позволяют подписчикам встретиться и пообщаться с любимыми блогерами. Так, этим летом в Киеве прошел Международный фестиваль видеоблогеров ВидеоЖара 2019.

Самые популярные блогеры СТБ

Среди ведущих, экспертов и даже участников проектов на телеканале СТБ есть те, кто также делится на своих страницах в соцсетях полезной информацией – о питании, здоровье, спорте, воспитании детей, красоте и психологии. Подписывайтесь в Instagram на блогеров любимого телеканала!

Спортивные блоги

Мирослава Ульянина

Марина Боржемская

Анита Луценко

Кулинарные блоги

Евгений Клопотенко

Lifestyle блоги

Маша Ефросинина

Дмитрий Карпачев

Соломия Кульба

Beauty-блоги

Елена Мельник

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Самые популярные украинские блогеры

Проект «Вікна-новини» запустил пятисерийный спецпроект «Я #блогер» корреспондента Артема Сорокина, посвященный успешным украинским блогерам. Герои серии передач рассказали, как благодаря своей деятельности в соцсетях им удалось не только обрести популярность, но и начать хорошо зарабатывать.

Если вы до сих пор этого не сделали, мы советуем подписаться на крутые блоги этих ребят:

@m.a.m.a.s.i.t.a – Мария Скорченко, преподаватель горячего twerk dance;

Алёна Венум – обладательница самого популярного женского YouTube-канала в Украине;

Руслан Кузнецов – музыкант и продюсер многих каналов на YouTube;

@ olgakulinych – Ольга Кулинич, чемпионка Украины, Европы и призер чемпионата мира по бодифитнесу;

YanGo – Ян Гордиенко прославился благодаря коротким видеороликам о своей жизни, которые он выкладывает на YouTube;

Пупси Кира – самая маленькая героиня нашего топа имеет миллион подписчиков на YouTube и в Instagram;

Ольга Матвей – популярный украинский кулинарный блогер, которая покоряет своих зрителей рецептами простых и недорогих домашних блюд.

Подробнее о спецпроекте «Я #блогер» узнаете из видео:

Video: День блогера: история праздника и на кого подписаться в Украине Международный День Блогера отмечается 14 июня в 2019 году. Читайте историю праздника День Блогера и на кого из украинских блогеров стоит подписаться

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