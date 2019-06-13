Ежегодно 14 июля многие страны отмечают Всемирный день донора крови. Этот день служит поводом для привлечения внимания граждан к важной проблеме донорства. Как, где и для чего сдавать кровь в Украине – читайте в нашем материале.

Каждый год доноры по всему миру спасают миллионы жизней. В Украине сдать кровь может каждый в возрасте от 18 до 60 лет с минимальным весом от 50 кг.

Однако есть несколько абсолютных противопоказаний: инфекции, гепатиты, СПИД и сифилис, алкоголизм, перенесенные полостные операции, бронхиальная астма и сильные нарушения зрения (от -6). Стать донорами не могут беременные девушки, а также мамы до окончания периода лактации (+ 3 месяца.)

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Есть также ряд временных противопоказаний и болезней. С полным списком вы сможете ознакомиться –здесь.

Сдать кровь вы можете как в специальном центре, так и в обычной городской больнице с соответствующей лицензией. Для первого опыта донорства стоит обратиться в Киевский городской центр крови (КГЦК). Здесь вас зарегистрируют в базе доноров. После этого вы пройдете полное медицинское обследование, сдадите анализ крови на инфекции и для определения группы.

Наиболее распространенный способ – сдача цельной крови. Во время процедуры кровь берут из вены в руке. Объём разовой сдачи крови не превышает 490 мл, а сама процедура длится не дольше 10 минут.

Можно сдавать не цельную кровь, а ее компоненты, к примеру плазму или тромбоциты. Такой сбор зачастую осуществляют на специальных аппаратах на протяжении 30–40 минут, а иногда и более часа.

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Ежедневно требуются всевозможные группы и резусы крови. На сайте https://donor.ua/ вы можете найти всю необходимую информацию, а также контакты тех, кто нуждается в вашей поддержке. В связи с боевыми действиями в зоне АТО в Украине каждый день растет число нуждающихся в переливании крови. По статистике 1 донор может спасти 3 пациентов!

Телеканал СТБ, чувствуя социальную ответственность, тесно контактирует с Киевским городским центром крови. Уже дважды, в периоды серьезной нехватки донорской крови, сотрудники канала сдали более 18 литров крови. Не оставайтесь равнодушными и вы!

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