Празднуйте День отца в Украине вместе с телеканалом ICTV
16 июня празднуйте День отца вместе с телеканалом ICTV! Это прекрасная возможность поздравить пап и поблагодарить их за воспитание. ICTV приглашает всех желающих на ВДНГ, чтобы вместе провести незабываемый день в веселой компании звездных гостей. Больше узнайте в нашем материале!
16 июня телеканал ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине и Посольством Швеции отмечает замечательный праздник — День отца в Украине. Это прекрасный повод поблагодарить мужчин за воспитание детей и их вклад в семью.
Всех гостей ждет много развлечений: веселые конкурсы, интересные викторины. А еще каждый сможет побороться за главный приз — роль в новом сезоне комедийного сериала «Папаньки».
В День отца вас ждет:
- шоу трансформеров
- стилисты барбершопов для родителей и детей
- стрельба из лука
- перетягивание каната
- ринг бойцов сумо
- интерактивные локации и фотозоны
- шоу барабанщиков
- аквагрим и мастер-классы
- уникальная фотовыставка от UNFPA и Посольства Швеции
- автограф-сессия с актерами «Дизель Шоу»
Где состоится празднование Дня отца в Украине: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ
Когда: воскресенье, 16 июня, начало в 11:00
Стоимость: бесплатно