16 июня празднуйте День отца вместе с телеканалом ICTV! Это прекрасная возможность поздравить пап и поблагодарить их за воспитание. ICTV приглашает всех желающих на ВДНГ, чтобы вместе провести незабываемый день в веселой компании звездных гостей. Больше узнайте в нашем материале!

16 июня телеканал ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине и Посольством Швеции отмечает замечательный праздник — День отца в Украине. Это прекрасный повод поблагодарить мужчин за воспитание детей и их вклад в семью.

Всех гостей ждет много развлечений: веселые конкурсы, интересные викторины. А еще каждый сможет побороться за главный приз — роль в новом сезоне комедийного сериала «Папаньки».

В День отца вас ждет:

шоу трансформеров

стилисты барбершопов для родителей и детей

стрельба из лука

перетягивание каната

ринг бойцов сумо

интерактивные локации и фотозоны

шоу барабанщиков

аквагрим и мастер-классы

уникальная фотовыставка от UNFPA и Посольства Швеции

автограф-сессия с актерами «Дизель Шоу»

Где состоится празднование Дня отца в Украине: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ

Когда: воскресенье, 16 июня, начало в 11:00

Стоимость: бесплатно

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