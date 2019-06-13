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Празднуйте День отца в Украине вместе с телеканалом ICTV

13.06.2019

16 июня празднуйте День отца вместе с телеканалом ICTV! Это прекрасная возможность поздравить пап и поблагодарить их за воспитание. ICTV приглашает всех желающих на ВДНГ, чтобы вместе провести незабываемый день в веселой компании звездных гостей. Больше узнайте в нашем материале!

день отца

16 июня телеканал ICTV вместе с международными партнерами из Фонда народонаселения ООН в Украине и Посольством Швеции отмечает замечательный праздник — День отца в Украине. Это прекрасный повод поблагодарить мужчин за воспитание детей и их вклад в семью.

Всех гостей ждет много развлечений: веселые конкурсы, интересные викторины. А еще каждый сможет побороться за главный приз — роль в новом сезоне комедийного сериала «Папаньки».

В День отца вас ждет:

  • шоу трансформеров
  • стилисты барбершопов для родителей и детей
  • стрельба из лука
  • перетягивание каната
  • ринг бойцов сумо
  • интерактивные локации и фотозоны
  • шоу барабанщиков
  • аквагрим и мастер-классы
  • уникальная фотовыставка от UNFPA и Посольства Швеции
  • автограф-сессия с актерами «Дизель Шоу»

Где состоится празднование Дня отца в Украине: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ

Когда: воскресенье, 16 июня, начало в 11:00

Стоимость: бесплатно

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