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Пошаговый рецепт малиновой наливки

13.06.2019

Лето – сезон ягод и вкусных напитков! Мы научим вас готовить малиновую наливку в домашних условиях, которая удивит не только вас, но и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт в материале. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы»  Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусной малиновой наливки. 

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Рассмотрим два варианта приготовления малиновой наливки – с добавлением водки и коньяка.

Малиновая наливка на водке

Отметим, вкус водки в малиновой наливке не будет ощущаться. Вы почувствуете приятный ягодный аромат. Однако перебирать с напитком не стоит, так как он пьянит.

Ингредиенты:

  • малина – 800 г
  • водка – 1 л
  • вода – 400 мл
  • сахар – 500 г

Способ приготовления:

  1. Переберите и очистите малину.
  2. Сложите малину в емкость, размельчите и залейте водкой. Оставьте смесь настаиваться на 7 дней в теплом месте.
  3. Слейте лишнюю жидкость через марлю.
  4. Добавьте к малине сахарный сироп (300 мл).
  5. Оставьте наливку на две недели, чтобы она настоялась.

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Малиновая наливка на коньяке

Этот рецепт предельно прост, ведь вам понадобятся лишь малина и коньяк, однако настаиваться наливке придется дольше.

Ингредиенты:

  • малина – 800 г
  • коньяк – 1 л

Способ приготовления:

  1. Переберите и очистите малину.
  2. Сложите малину в емкость (лучше банку) и размельчите.
  3. Залейте малину коньяком и оставьте настаиваться под крышкой на 2 месяца.
  4. Слейте лишнюю жидкость и распределите настойку по бутылкам.

Вкусного и приятного лета!

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