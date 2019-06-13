Отправиться в путешествие можно в любой момент, когда у тебя есть загранпаспорт! Как же быстро и правильно пройти процедуру получения заграничного паспорта для украинцев? Ведущий проекта «Один за всіх»-13 Михаил Присяжнюк рассказал, как получить этот документ и сколько стоит услуга его оформления в Украине.

Процедура получения загранпаспорта требует времени, но, разобравшись с ней, ты сможешь в любой момент отправиться в теплые края, а сам документ будет действительным на протяжении 10 лет.

Сегодня украинцы могут выбрать, какой загранпаспорт получить: биометрический или стандартный. Стоит отметить, что биометрический документ дает больше возможностей:

С ним легче и быстрее проходить таможенный и пограничный контроль. Дальнейшие путешествия в страны Евросоюза можно будет осуществлять без виз.

Теперь приступим к самой процедуре получения загранпаспорта. Для начала необходимо найти отдел Государственной миграционной службы по месту прописки и узнать часы его работы.

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Перечень документов на загранпаспорт

Паспорт гражданина Украины (оригинал и копию всех страниц с отметками) или биометрический ID и его копия.

(оригинал и копию всех страниц с отметками) или биометрический ID и его копия. Свидетельство о рождении для детей до 14 лет (если загранпаспорт оформляется впервые) и его копия.

(если загранпаспорт оформляется впервые) и его копия. Остальные загранпаспорта (даже если они просрочены) — оригинал и копия первой страницы (т.н. «пластика»).

(даже если они просрочены) — оригинал и копия первой страницы (т.н. «пластика»). Справка или квитанция об оплате услуг (можно оплатить заранее через банк, интернет-банкинг, или на месте в терминале оплаты).

услуг (можно оплатить заранее через банк, интернет-банкинг, или на месте в терминале оплаты). Для вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО — соответствующая справка.

Справка о присвоении вам идентификационного номер («идентификационный код») и копия в одном экземпляре.

Согласно закону идентификационный код не требуется, но иногда сотрудники ДМС требуют его наличие. Вы можете отказаться предоставлять его, сославшись на ст. 52 постановления кабмина «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

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Как получить загранпаспорт

Собрав весь пакет документов, его необходимо отнести в отдел выдачи загранпаспортов. На месте заполняется заявление, в котором указываются сведения: имя, фамилия, отчество, паспортные данные и контактный номер.

Цена услуги может быть разной в зависимости от места и срочности оформления документа.

Чтобы получить стандартный загранпаспорт через 20 календарных дней после подачи документов, оплата будет составлять примерно 600 гривен , через 7 рабочих дней – около 1500 гривен. Стоимость биометрического паспорта, как правило, выше на 100-200 гривен.

После оплаты со всеми квитанциями и документами возвращаемся обратно в ОВИР, где нужно будет сфотографироваться.

Теперь лишь остается ждать нужной даты, чтобы получить документ, а в указанный день – посетить районный отдел выдачи загранпаспортов с внутренним паспортом. Забрать документ может только то лицо, на чье имя он оформлялся.

Желаем приятных путешествий!

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