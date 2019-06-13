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Малиновый сорбет: рецепт в домашних условиях от Артема Кинаша

13.06.2019

Малиновый сорбет отлично освежает в летний зной и к тому же содержит мало калорий, в отличие от классического мороженого. Основа сорбета — пюре из свежей малины, что делает это лакомство еще и очень полезным. А секретом кремовой консистенции сорбета является добавление кукурузного крахмала. Участник  «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить малиновый сорбет в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.

малиновый сорбет

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Ингредиенты:

  • малина — 500 г
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • сахар — 150 г
  • кукурузный крахмал — 20 г
  • вода — 500 г

Способ приготовления:

  1. Малину измельчите в блендере и перетрите полученное пюре через сито, чтобы избавиться от косточек.
  2. Жмых переложите в сотейник, добавьте 450 мл воды и сахар. Доведите до кипения и проварите около 5 минут.
  3. Добавьте крахмал в оставшиеся 50 мл воды и тщательно перемешайте.
  4. Процедите малиновый отвар через сито, чтобы убрать косточки, и перелейте снова в сотейник. Добавьте лимонный сок и доведите до кипения.
  5. Тонкой струйкой влейте разведенный крахмал, постоянно помешивая. В итоге должен получиться густой кисель. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. После поставьте в холодильник минимум на 35 часов.
  6. После охлаждения смешайте смесь с малиновым пюре.
  7. Переложите массу в контейнер или формочки для мороженого и отправьте в морозилку на 58 часов.
  8. Перед подачей дайте сорбету постоять при комнатной температуре 710 минут, чтобы получить кремовую консистенцию.

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