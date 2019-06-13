8 и 9 июня в Киеве прошел самый масштабный винный фестиваль Украины и Восточной Европы — Kyiv Wine — 2019. Дегустация более 500 видов вин со всех уголков мира, эксклюзивные мастер-классы от лучших шефов, познавательные лекции, большой фермерский обед — и это далеко не весь список активностей, проведенных в рамках фестиваля. Чем запомнился посетителям третий Kyiv Wine? Журналисты сайта STB.UA лично побывали на мероприятии, чтобы дать исчерпывающие ответы на вопросы.

Давайте немного помечтаем. Держа в руке плетеную корзину, вы бродите бесконечными виноградниками. Везде аромат свежескошенной травы и спелого винограда. Вы срываете с веток лозы сочные грона. На ладони падают капли прохладной росы.

И вот день близится к закату. Вы сидите на залитой последними солнечными лучами террасе и держите в руках бокал прохладного «Совиньон Блан». В его вкусе ловите нотки хрустящего зеленого яблока в сочетании с аппетитной черной смородиной. Наблюдая закат, вспоминаете поход на виноградники и начинаете мечтать, как через несколько лет будете пить вино, «собранное своими руками»…

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Вы уже там? А теперь представьте, как виноделы со всего мира везут в Украину свои лучшие напитки, чтобы с большим трепетом и любовью рассказать о них столице и порадовать ее жителей вкуснейшими винами.

Так начинается Kyiv Wine — с большой любви к своему продукту, к своему делу и безграничной веры в него.

Винный фестиваль проводится уже третий раз. Организатором мероприятия традиционно является goodwine. Место проведения — пространство М-82 на Подоле. А теперь добавим подробностей.

Программа Kyiv Wine — 2019

В 2019 году организаторы решили закрепить статус Kyiv Wine как самого масштабного винного фестиваля в Украине. В программе мероприятия были винные дегустации, бранчи, большой фермерский обед, фудмаркет от лучших ресторанов столицы и мастер-классы от украинских и европейских шеф-поваров.

7 июня желающие смогли посетить гала-ужин в честь открытия Kyiv Wine. Известный испанский шеф, обладатель двух звезд Мишлен Диего Герреро и бренд-шеф goodwine, судья кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский вместе приготовили восемь блюд. Вина к ужину были отобраны из ассортимента goodwine. А чтобы гости имели возможность наблюдать за процессом, кухню разместили прямо посреди зала.

События 8 июня

Дегустация вин без ограничений

Главная фишка фестиваля — винный безлимит. В зале в 4000 квадратных метров посетители могли попробовать вина более чем 90 производителей из 20 стран мира. Среди них был и украинский бренд «Shabo» (Шабо). Вот что рассказал совладелец компании «Шабо» Гиорги Иукуридзе:

«Выставка на Kyiv Wine — наш первый опыт. Нам нравится масштаб этого мероприятия. Очень приятно видеть, что есть такой огромный спрос и интерес украинского потребителя к виноделию. И я очень поражен большим количеством людей сегодня, в хорошем смысле (улыбается. – Прим. ред.)».

На вопрос о целях участия в Kyiv Wine, а также глобальных ценностях и миссии Гиорги ответил так:

«Главная работа любого винодела — это уход за своим ребенком. А это наш виноградник, ведь вино рождается там. Мы прививаем хорошее качество продукта и умение делать выбор. У нас есть великолепный центр культуры вина, музей. Это социальные проекты, которые не только расскажут про историю виноделия в целом, но и про историю виноделия именно в Украине. Мы хотим донести потребителю, что ему есть чем гордится. В Украине есть великолепное вино. Наша миссия — создать бренд украинского вина. И для этого мы имеем все».

Также в первый день работала особенная зона Selective Wines с винами от тысячи гривен. Для нее профессиональные сомелье сформировали карту по принципу: лучшие вина региона, сорта или от производителя.

Для истинных гурманов организаторы создали зону Taittinger Lounge с большим выбором шампанского, эксклюзивным меню в формате seafood bar и дегустацией вин из Gavi — La Scolca при участии собственницы винодельни Кьяры Солдатти. Однако входной билет в эту зону, как и в Selective Wines, был на порядок дороже, чем на винный безлимит.

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Каждому гостю винного безлимита полагается фирменный бокал Kyiv Wine. Ведь так намного приятнее дегустировать, правда?

Лекция о сыре и вине

На лекции гости узнали, как гармонично формировать сырное плато. Лекторы начали с рассказа о классическом сочетании французского бри с Chardonnay Baron d’Arignac, а затем перешли к более сложным интересным дуэтам.

Фудмаркет

Ответственными за еду на Kyiv Wine были популярные киевские заведения. В списке — Good Girl, «Бездельники», Beef, «Любимый дядя», Lucky, Fish & Pussycat, Mimosa Brooklyn Pizza, Tin Tin, Make My Cake и Bakehouse. Специально для фестиваля шефы ресторанов создали меню с уникальными блюдами, которые нельзя попробовать больше нигде. Ну и, конечно же, продукты — организаторы импортировали редкие деликатесы. Например, любителей морепродуктов порадовали новозеландскими устрицами, креветками панко и лобстер-роллами. А поклонники веганского движения попробовали настоящее кокосовое мороженое.

Live Kitchen Zone

Эту зону придумали для тех, кто не знает, что приготовить из сезонных продуктов. Девять шефов научили создавать такие блюда, как серебряный лосось с трюфелем, боул с ферментированными овощами, азиатский тост и многое другое. В списке кулинаров — Alvise Lunardi, David Veenstra, Алик Мкртчян, Andrey Young Chef, Алексей Краковский и другие.

Мастер-классы BBQ

Мастер-классы по барбекю проводились на «умном» гриле Kamado Joe. Главными по обучению были Алик Мкртчян, Роберт Прядченко, Эдгар Бурс и Дэвид Винестра. Журналистам редакции STB.UA удалось пообщаться с участником проекта «МастерШеф. Профессионалы» и главным по мясу в goodwine Аликом Мкртчяном. Мужчина без скромности называет себя богом мяса. В чем же его секрет?

«Вы знаете, богом — неважно, какого продукта — можно стать тогда, когда любишь и чувствуешь свой продукт, — говорит шеф-повар. — Когда ты не просто готовишь, но и весь проникаешься процессом, погружаешься в него. Я считаю, тогда ты смело можешь называть себя богом. Понимаете? Божественные личности всегда непревзойденные. Поэтому я, без всякой скромности, назвал себя богом мяса. Ведь я создал более двухсот наименований мясных полуфабрикатов, которые вы можете найти на полках магазина goodwine, и этим очень сильно горжусь».

События 9 июня

Калифорнийский бранч

50 счастливчиков смогли попасть на настоящий калифорнийский бранч и попробовать веганские деликатесы. В меню были батат с соусом на основе кокосового йогурта, авокадо с гималайской солью и хлебом на закваске, боул с чиа, черничным йогуртом, цветами и гранолой. К каждому блюду подавали кофе.

Большой фермерский обед

А это еще одно уникальное мероприятие в рамках Kyiv Wine. Куратором активности является гастросообщество Foodies. Декоратором обеда стала художница Маша Рева.

Вкусную еду для гостей готовили шеф-повара Андрей Северенчук (Win Bar), Эдуард Канаряк (DOM1) и Мирели Дилбази («Гостерия Хата Подопригора»). Что было в меню? На стол подавали спаржу, молодой горох, цветы цукини, украинские сыры, вино, рыбу. В качестве десерта гости полакомились фруктами и ягодами.

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Также на второй день фестиваля в традиционном режиме работали Live Kitchen Zone, фудмаркет и проводились мастер-классы BBQ.

Об организаторах Kyiv Wine

Как мы уже писали выше, организатором винного фестиваля является goodwine. Впереди всех — маркетинг-директор goodwine Маша Олейник. С ней мы поговорили о том, как проходила организация Kyiv Wine, чем он отличается от других винных фестивалей в Украине и в чем главная ценность фестиваля.

Над мероприятием работает огромная команда сотрудников компании и pr-агентства Public Kitchen — Анастасия Ивченко, Евгения Скибина, Илона Кислова и другие.

«Когда 10 лет назад мы появились на рынке, то начали «революцию», — вспоминает Маша Олейник. — Тогда мы предложили много вина в винном супермаркете в совершенно не винной стране. На тот момент большинство людей в Украине предпочитало крепкий алкоголь. Нам нужно было развивать винную культуру. Компания справилась с поставленной задачей и занимается этим по сей день. И фестиваль вина — это часть плана развития. Да, сейчас мы не только винная компания. У нас есть пекарня, кофейня, ресторан, винный бар и много чего другого. Именно поэтому мы хотим делиться своим крутым, уникальным опытом. Kyiv Wine — это квинтэссенция всех бизнесов. Собственники компании культивируют способность мечтать и реализовывать свои мечты. Ивент — это и моя мечта, которую мы смогли воплотить. Вот это главное».

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Несколько слов напоследок

Если сказать коротко, Kyiv Wine — мероприятие для любителей и ценителей хорошего вина. Но разве можно вместить всю гамму эмоций в пару слов?

Есть люди, которые приходят на мероприятие ради фото в Instagram, не без этого. Но мы в редакции сошлись во мнении, что главная цель посещения фестиваля — это открытие для себя новых вкусов, сочетаний, получение бесценных знаний и опыта из первых уст.

Здесь не только про вино. Это возможность увидеть новый мир, людей, которые живут совершенно другой жизнью. Каждый из них безгранично влюблен в свое дело, и эту любовь он щедро передает другим. Ты вдохновляешься, заряжаешься этой невероятной энергией — и вот, уже родилась идея для собственного стартапа.

Это опыт, культура, которые делают нашу жизнь ярче и прекраснее. Это наслаждение от простых вещей — вкусная еда, качественные продукты, хорошие напитки. Это искусство жить и получать удовольствие каждый день. Вот про что фестиваль Kyiv Wine.

До встречи на Kyiv Wine — 2020!

Автор: Алёна Ткаченко

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