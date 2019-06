Куда пойти в Киеве? Подскажет афиша событий на июнь 2019 года! Для вас редакция сайта STB.UA собрала топ-10 концертов и фестивалей июня. Каждое событие уникальное — такое невозможно пропустить! Читайте и выбирайте ивент для себя.

Куда пойти в Киеве: афиша событий на июнь 2019

Концерт группы Kiss «End Of The Road World Tour»

Фестиваль Kyiv Wine 2019

Шоу A State of Trance 900: Lifting You Higher

Stadium show MONATIK «LOVE IT ритм»

Концерт Макса Коржа

Первый сольный концерт MARUV

Концерт Ara Malikian

Концерт The Chemical Brothers

Концерт Tokio Hotel

Dance Event «Белые ночи»

Теперь о каждом мероприятии подробнее.

Концерт группы Kiss «End Of The Road World Tour»

Где: НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская, 55

Когда: 16 июня, 19:00

Цена: от 999 грн

Культовая американская группа Kiss едет в Украину! Уже 16 июня легендарный рок-коллектив выступит на столичном НСК «Олимпийский» с первым и последним концертом в рамках End Of The Road World Tour.

Музыканты уверяют: это будет самое грандиозное шоу из всех, что они когда-либо делали. За свою 45-летнюю историю Kiss покорили множество вершин, обрели титул одного из самых зрелищных рок-коллективов. В активе группы более сорока пяти золотых и платиновых альбомов. А в 2014 году участники Kiss Питер Крисс, Эйс Фрэйли, Джин Симмонс и Пол Стэнли пополнили ряды знаменитостей, имена которых увековечены в Зале славы рок-н-ролла.

«Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия, было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы, – говорят Kiss. – Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть Kiss для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!».

Фестиваль Kyiv Wine 2019

Где: ул. Межигорская, 82

Когда: 8 и 9 июня, 12:00

Цена: от 850 грн

Kyiv Wine — самый большой фестиваль вина в Украине и восточной Европе.

Организаторы фестиваля — goodwine — продолжают знакомить Украину с хорошим вином и вкусной едой. Они снова собирают на одной локации лучших виноделов со всего мира, привлекают к участию знаковых шефов, гастроэнтузиастов и просто увлеченных людей. Главная цель – создать площадку для получения нового винного и гастрономического опыта.

В первый день Kyiv Wine гостей ожидает винный безлимит: дегустации без ограничений и оплаты за каждый бокал, а также уникальные знакомства с людьми, которые создают современный винный мир. Более 80 представителей виноделен из 20 стран приедут в Украину, чтобы принять участие в фестивале. Отдельное внимание, по мнению организаторов, следует уделить новому поколению виноделов, которые производят натуральные, органические и биодинамические вина.

Еще одна большая часть фестиваля — Food Market. Здесь оба дня будут работать лучшие рестораны Киева со специально разработанным для Kyiv Wine 2019 меню. Ищите любимых шефов из Mimoza Brooklyn Pizza, Fish&Pussycat Sushi Bar, Вьетнамского привета, Beef, Любимого Дяди, Good Girl, Lucky, Tin Tin и других и смело спрашивайте, что сегодня нового в меню. К ним присоединятся итальянские шефы на точке с трюфельной пастой, голландские шефы в зоне гриля, а также корнеры с моно-продуктом от goodwine: тунатека, fish pops (морепродукты в формате take away), Bakehouse с мелтами, Yellow Place c white cold brew.

Отдельным блоком на Kyiv Wine 2019 можно выделить специальные гастрономические ивенты: гала-ужин накануне фестиваля с одним из самых ярких представителей современной испанской гастрономической индустрии и обладателем 2 звезд Мишлен Диего Гуерреро, большой фермерский обед с украинским вином, лекция «Сыр и Вино. Инь и Янь в мире гастрономии», BBQ party, а также проекты ведущих шефов Украины: Live Kitchen Zone с мастер-классами от приглашенных кулинаров, лекции о здоровом питании и не только.

В этом году на Kyiv Wine действуют три типа билетов:

билет на два дня включает доступ в основной дегустационный зал и безлимитную дегустацию вин (только 8 июня), доступ во все открытые зоны фестиваля оба дня, живую музыку и развлечения;

билет Selective Wines включает также доступ в отдельную зону с винтажными винами и шампанским;

билет Taittinger Lounge включает дополнительно доступ в зону с повышенным уровнем комфорта, шампанским, черной икрой и special menu.

До 7 июня 2019 года стоимость билета на два дня — 850 грн, в день фестиваля — 1050 грн; стоимость билета Selective Wines — 2500 грн, а Taittinger Lounge — 4500 грн. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

Шоу A State of Trance 900: Lifting You Higher

Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15

Когда: 22 июня, 21:00

Цена: от 99 грн

A State of Trance 900: Lifting You Higher — это празднование девятисотого выпуска одноименного радиошоу, которое выходит в 84 странах мира и объединяет более 40 миллионов слушателей на всех континентах. Автором популярной транс-музыки является непревзойденный голландский диджей, музыкант и продюсер Armin van Buuren.

Его называют одним из самых титулованных диджеев и продюсеров в электронной музыке. За свою карьеру Armin van Buuren пять раз становился лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга DJ Mag Top 100 DJs. Кроме того, музыкант удостоен множества наград и титулов, среди которых 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards и десятки других.

В Украину свои грандиозные шоу Armin привозит уже не впервые. В 2012 году шоу A State of Trance 550 собрало в столичном МВЦ более 15 тысяч зрителей, а в 2017 году диджей показал эксклюзивное сольное шоу Armin Only Embrace.

Stadium show MONATIK «LOVE IT ритм»

Где: НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская, 55

Когда: 1 июня, 20:00

Цена: от 449 грн

В первый день лета MONATIK презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны — НСК «Олимпийский». Из сцены поклонники услышат как уже полюбившиеся хиты — «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…», — так и новые композиции.

«Мы очень вдохновились результатом концерта «Vitamin D», который прошел в Киеве в Дворце Спорта, — говорит артист. — Тем, в каком восторге были зрители и как сильно ждут новое шоу. Именно этот факт мотивирует нас создать еще более масштабное событие для еще большего количества людей!».

Режиссером-постановщиком Stadium Show «Love It Ритм» выступит Денис Стульников. С MONATIK Дениса связывает совместная работа над Live Show «Vitamin D». К слову, этот концерт завоевал награду «Лучшее концертное шоу» по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также национальной телевизионной премии «Телетриумф».

Концерт Макса Коржа

Где: стадион «Динамо», ул. Грушевского, 3

Когда: 20 июня, 19:00

Цена: от 399 грн

Летом столицу Украины посетит популярный музыкант Макс Корж. 20 июня белорусский исполнитель собирает стадион «Динамо».

Широко известным публике артистом Макс стал после выхода песни «Небо поможет нам». Композиция сразу же получила статус хита и разлетелась по всем социальным сетям.

С того времени певец записал пять альбомов, снял более 20 клипов, дал сотни концертов. Макс заслуженно входит в топ популярных артистов стран СНГ, а его поклонники организовали одно из самых мощных фан-сообществ на постсоветском пространстве.

Первый стадионный концерт артиста в Украине состоялся прошлым летом в Одессе. Тогда музыкант со сцены пообещал вернуться, чтобы устроить еще более крутой «разрыв» в Киеве.

Концерт Макса Коржа — это праздник веселья, зажигательной музыки и танцев до утра. Если хотите «оторваться» по полной — приходите 20 июня на стадион «Динамо» в 19:00.

Первый сольный концерт MARUV

Где: Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119

Когда: 14 июня, 20:00

Цена: от 590 грн

Победительница Национального отбора на Евровидение — 2019 в Украине MARUV даст первый сольный концерт. Долгожданное шоу состоится в столичном концерт-холле Stereo Plaza.

Ее головокружительный успех начался из композиции «Drunk Groove». Тогда о MARUV заговорили не только в Украине, но и далеко за ее пределами. На сегодняшний день у клипа более чем 75 миллионов просмотров на YouTube, а сама песня покорила музыкальные чарты разных стран по всему миру.

Свои выступления певица называет «интеллигентной провокацией». MARUV не стесняется говорить и делать на сцене то, что чувствует. Возможно, именно поэтому ее так любят поклонники. Первый концерт скандальной артистки обещает быть незабываемым…

Концерт Ara Malikian

Где: Дворец «Украина», ул. Б. Васильковская, 103

Когда: 13 июня, 19:00

Цена: от 350 грн

Скрипач-виртуоз Ара Маликян впервые приезжает с концертом в Киев! Известный на весь мир музыкант выступит на сцене Национального дворца искусств «Украина» в рамках мирового турне «Невероятное путешествие скрипки».

За более чем 50 лет творческой деятельности Ара Маликян выпустил 26 альбомов. Музыкант исполняет авторские композиции, шедевры Паганини, Вивальди, Моцарта, каверы на песни известных рок-коллективов (Radiohead, Led Zeppelin, прочие), а также хиты Джимми Хендрикса и Дэвида Боуи.

Скрипач-виртуоз считает, что его главная цель — популяризация классической музыки. С этим Ара справляется на ура. Только представьте: в год артист дает более чем 300 концертов!

Музыкант совершенно не похож на типичного исполнителя классики. На сцене он энергичен и неукротим. Своей энергией Ара Маликян заражает не только зрителей, но и других артистов на сцене. Но хватит уже говорить — лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочесть.

Концерт The Chemical Brothers

Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15

Когда: 15 июня, 20:00

Цена: от 899 грн

Еще одна именитая группа, которая даст концерт в Киеве, — The Chemical Brothers. В столичном МВЦ британские музыканты презентуют свой новый альбом «No Geography».

В разное время альбомы дуэта занимали лидирующие позиции в британских чартах. А за композицию «Block Rockin’ Beats» ребята получили Grammy — первыми среди исполнителей электронной музыки.

The Chemical Brothers навсегда изменили представление о том, как должно выглядеть live-шоу электронной группы. Их концерты — это полное погружение в аудиовизуальное действие, которое держит зрителя до самого финала. Если хотите прикоснуться к чему-то новому и впечатляющему — приходите посмотреть выступление легендарной группы. Это будет невероятно!

Концерт Tokio Hotel

Где: Клуб ATLAS, ул. Сечевых стрельцов, 37-41

Когда: 17 июня, 20:00

Цена: от 1399 грн

Известная немецкая поп-рок-группа Tokio Hotel даст концерт в столичном клубе ATLAS. Для мирового турне Melancholic Paradise музыканты подготовили абсолютно новую программу. Ребята презентуют песни из последнего альбома, а также порадуют поклонников своими лучшими хитами. По словам Билла Каулитца, это будет по-настоящему сумасшедший тур!

Tokio Hotel — один из самых популярных поп-рок-коллективов Европы. За время своей творческой деятельности музыканты получили больше 100 международных наград, продали более 10 миллионов записей, а их альбомы становились платиновыми в 68 странах мира.

Эта группа умеет удивлять. Их концерт станет незабываемым!

Dance Event «Белые ночи»

Где: Арт-завод «Платформа», ул. Беломорская, 1

Когда: 14—16 июня, 20:00

Цена: от 550 грн

«Когда ночь ярче дня» — под этим слоганом Ulichnaya eda каждый год открывает и закрывает сезон летних вечеринок. Красивые люди, яркие огни, веселье, зажигательная музыка и коктейли — это все «Белые ночи».

В этом году в программе:

5 сцен

120 артистов

перформансы шоу-балетов

фудкорты от лучших ресторанов Киева

шоу акробатов

и многое другое.

Если вы любите танцы и веселье, эта вечеринка — для вас. Пусть «Белые ночи» станут началом вашего яркого лета…

А если в июне вам хочется уехать из столицы, например во Львов, обязательно прочитайте, какие достопримечательности Львова нужно посетить, чтобы окунуться в атмосферу города. Хорошего отдыха!

