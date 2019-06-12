Запеканка из кабачков с фаршем — это простое в приготовлении, но безумно аппетитное блюдо. Если хотите порадовать родных чем-то вкусненьким на ужин, обязательно воспользуйтесь рецептом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа. Читайте, как сделать запеканку из кабачков, прямо сейчас!

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Ингредиенты:

Кабачок – 2–3 шт.

Фарш (любой) – 500–600 г

Луковица – 1 шт.

Помидор – 1–2 шт. (можно заменить томатной пастой, кетчупом)

Сметана 15% жирности – 3–4 ст. л.

Натуральный йогурт без добавок – 1 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 2–4 зубчика

Тертый твердый сыр

Орегано 0,5 ч. л.

Перец черный молотый

Соль

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Приготовление:

Поставить на разогрев сковороду, нарезать лук мелкими кубиками. Слегка обжарить. В поджаренный лук добавить фарш. Посолить, поперчить. Жарить, разбивая мясные комочки. Нарезать помидоры кубиками, добавить в фарш. Жарить, пока из них не уйдет влага (5 мин.). Приготовить заливку для запеканки. Взбить вместе сметану, йогурт, яйца, соль, орегано, подавленный чеснок. Подготовить кабачки. Очистить от кожицы, если в этом есть необходимость, нарезать тонкими полосками. Разогревать духовку до 180 °C. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Выложить дно формы кабачками в один слой, полить соусом, выложить тонкий слой фарша. В такой же последовательности выкладывать остальные слои, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой полить заливкой. Утрамбовать запеканку, чтобы она плотнее лежала в форме. Посыпать тертым твердым сыром и отправить в духовку. Выпекать 45 мин.

Приятного аппетита!

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