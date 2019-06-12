Модные платья на лето хочет найти каждая девушка. Но как же сложно это сделать, когда в магазинах представлено множество разных фасонов и принтов. Как выбрать наряд, который соответствует трендам лета 2019 года? Мы предлагаем посмотреть на варианты от участниц проекта «Холостяк» и подобрать самое подходящее платье. Подробнее в материале.

Победительница проекта «Холостяк»-6 Алена активно делится снимками, представляя поклонникам разные летние образы. Платье с цветочным принтом — на пике трендов в 2019 году. Также важно отметить длину. Это юбка ниже колена, которая отрезная на талии. Такой фасон визуально подчеркивает вашу утонченность и женственность.

Участница девятого сезона Элизабет подает пример девушкам не только на авторских тренингах, но и на своей странице в Instagram. У девушки множество стильных летних образов, среди которых и персиковое платье-ночнушка. Уже несколько лет легкий крой на тонких бретелях не покидает первые модные позиции.

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А вот Наташа – участница проекта «Холостяк»-8 – представила поклонникам белое короткое платье также с цветочным принтом. Еще одним важным модным элементом любого летнего образа являются рукава-фонарики.

Такой дневной образ легко можно превратить в вечерний, накинув на плечи пиджак оверсайз.

Еще один необычный образ продемонстрировала участница пятого сезона – Катя: фиолетовое платье с длинным рукавом и горловиной. Талия подчеркнута поясом в тон наряда. Длина по щиколотки также в моде летом 2019 года. Дополнить такой образ можно очками в форме кошачьего глаза, как это сделала девушка.

Рита – яркая и смелая девушка, которая запомнилась зрителю еще с шестого сезона проекта «Холостяк». На страничке в Instagram она демонстрирует разные летние образы. Одним из них является красное платье с запахом в мелкий горошек. Уже второй сезон данный принт не покидает позиции модных и трендовых образов.

Победительница первого сезона проекта «Холостяк» Александра предлагает подчеркивать ваш летний загар белыми платьями с рукавом три четверти. Еще одним модным аксессуаром лета 2019 года является массивный пояс с выделяющейся бляхой. Такое легкое и простое платье можно дополнить летней шляпой.

Еще один образ со шляпой мы подсмотрели у Яны – участницы третьего сезона. Белое платье с открытыми плечами гармонично смотрится с летним соломенным головным убором.

Победительница 4-го сезона проекта «Холостяк» Анна поделилась снимком в летнем платье-вышиванке. Лучшей тканью является лен, который в жаркую погоду отлично позволяет коже дышать. Дополнить такой образ можно как босоножками, так и любыми «лодочками».

Будьте в тренде!

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