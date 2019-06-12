Все женщины знают, что лучший способ поменять свой имидж — просто сменить прическу. Какое окрашивание нужно выбрать, чтобы быть в тренде в 2019 году? Модный эксперт «Все буде добре» Елена Мельник рассказала о самых популярных вариантах окрашивания волос 2019 года, которые вы сможете применять уже сегодня.

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Радуга на темных волосах

Нестандартное цветное окрашивание — это тренд сезона! Именно радужные переливы цвета на волосах занимают первое место в рейтинге колористов. Раньше яркие пряди позволяли себе в большинстве блондинки. Но сегодня же, с появлением новых, более стойких красителей, сделать зеленые, синие, лиловые и розовые локоны могут и обладательницы темных волос. Эффектная радуга создается путем выборочного окрашивания прядей волос в несколько оттенков. Современные краски для темных волос требуют лишь поверхностного осветления на 1—2 тона, а то и вовсе могут «взяться» без предварительной подготовки. Итоговое окрашивание не будет пастельным, но получится темным, оттеночным.

Рыжие и красные пряди

Еще одним хитом 2019 года являются волосы огненных и медных оттенков. Если ваши локоны от природы не рыжие и даже не светло-каштановые, смело выбирайте краску, в названии которой упоминается бронза, медь, огонь, вулкан или паприка. Перед окрашиванием лучше проконсультироваться с колористом, ведь рыжий цвет идет не всем, и он довольно капризен в отношении тона кожи и цветотипа в целом.

«Сладкий» балаяж

Уже несколько лет подряд мелирование волос техникой балаяж остается в списке модных трендов. Все потому, что балаяж создает интересный эффект естественного, слегка выгоревшего на солнце цвета. Будто наши волосы так выглядят безо всякого окрашивания. Только в этом случае мы можем выбирать любой оттенок – темнее, светлее, ярче, теплее или холоднее, чем натуральный. Однако своя мода в 2019 году есть и на тон мелирования. В этом году самыми трендовыми будут «сладкие» медовые и карамельные оттенки. Одни только названия цветов пробуждают желание попробовать их на своих волосах: сливочный ирис, сладкая карамель, глазированный миндаль, пряный мед, шоколадный фондан.

Блонд омбре

На фоне брюнеток блондинки в этом году остаются без особого внимания. Но это не так! Обладательницы русых, светлых волос в 2019-м тоже могут интересно освежить свою модную прическу. Техника омбре давно знакома всем модницам, но для натурального светлого тона используется не очень часто. Небесно светлое омбре – отличный способ увидеть себя в белоснежно-белом цвете или попробовать холодные платиновые оттенки.

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