Вишневый сорбет: рецепт в домашних условиях от Артема Кинаша
11.06.2019
Вкусный, освежающий и ароматный вишневый сорбет — идеальное лакомство в летнюю жару. Всего четыре ингредиента, немного вашего терпения и вкусный десерт готов! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш, делится с вами простым пошаговым рецептом вишневого сорбета в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Вишня – 1 кг
- Сахар – 1 ст.
- Сок половины лайма
- Ром – 1 ст. л. (по желанию)
Способ приготовления:
- Вишню вымыть, просушить и удалить косточки
- Все ингредиенты смешать и перебить с помощью блендера
- Протереть массу через сито, чтобы удалить остатки кожицы
- Перелить массу в контейнер, поставить в морозильную камеру на 1 час, достать, перемешать и поставить обратно. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить сорбет в морозильник на 6-8 часов до полного застывания.
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