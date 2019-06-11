Вареники с вишней: пошаговый рецепт от Юры Негрича
11.06.2019
Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Приготовить эту вкуснятину не сложно если знать некоторые секреты приготовления. Ими поделился суперфиналист «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней, в нашем материале.
Больше по теме: Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый
Ингредиенты для теста:
- Мука – 600 г
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Вишня – 400 г
- Сахар – 100 г
Больше по теме: Тесто для вареников: простой рецепт
Приготовление:
- Просеять муку и добавить в неё соль. В центре сделать углубление, залить туда воду и растительное масло. Вымесить однородное эластичное тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и оставить на 30–40 минут
- Пока тесто настаивается, приготовить начинку. Из вишен удалить косточки, засыпать их сахаром и оставить на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, слить в чашку – он ещё понадобится.
- На присыпанной мукой поверхности раскатать пласт теста толщиной 2 мм. Вырезать кружочки из теста. Для этого можно использовать специальную кондитерскую форму либо же обычный стакан. В центр каждого кружочка выкладывать вишни, плотно защипывая края. Варить в подсоленной воде около 7 минут.
- Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Вареники с черникой и голубикой: оригинальный рецепт
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+