Клещи у собак: как обнаружить и вытащить

С приходом жарких дней владельцам собак важно вспомнить и о бдительности касательно клещей. Во время прогулки в парке или лесу риск для питомца получить укус особенно велик. Подробнее о том, как обнаружить и вытащить клещей у собак, читайте в материале.

Период активности клещей начинается с апреля и продолжается до середины июля, ведь наиболее комфортная температура для них – 15–17 °C. Именно в такой период следует опасаться клещей. Обезопасьте свою собаку: вовремя обнаружьте и правильно извлеките клещей с кожи питомца.

Чтобы правильно помочь своей собаке, важно:

Обнаружить клеща. Вытащить клеща. Обработать рану.

Как обнаружить клеща

Оказывается, обнаружить клеща можно только в двух случаях. В первом речь идет о профилактическом осмотре собаки, который должен проходить ежедневно после каждой прогулки. Весной и в начале лета это крайне важно. Во втором случае – если вы видите, что любимец проявляет беспокойство, к примеру, чешет и лижет место укуса.

Как вытащить клеща?

Мы разобрались в том, как поэтапно устранить проблему, но пока еще не выяснили, как вытащить клеща у собаки. Многие опасаются, что этот процесс невероятно сложный. На самом деле это достаточно просто:

Сначала на место, куда проник клещ, нанесите специальное средство (оно есть в любой ветеринарной аптеке) или масло. Это ослабит паразита. Потом возьмите пинцет, захватите клеща близко к головке и выкручивающими движениями извлеките (по часовой стрелке). Лучше, конечно же, обратиться за помощью к ветеринару, чтобы врач смог сдать клеща на анализ. Так вы сразу узнаете, был ли клещ заразным. После того, как паразит был изъят, обработайте рану антисептиком.

За поведением питомца стоит понаблюдать, чтобы вовремя выявить возможное заражение после укуса. Если вы заметите симптомы, которые указывают на пироплазмоз, то доставьте питомца в клинику.

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Симптомы заражения:

Температура. В начале заболевания от 41 градуса до 42. Через пару дней она снижается до 35–36 градусов. Собака отказывается от корма. Учащенное дыхание. Апатия, слабость, паралич конечностей (речь идет о задних). Моча красного цвета. Расстройство пищеварения. Бледная слизистая оболочка.

Помните, если вовремя не начать лечение, исход может быть летальным!

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