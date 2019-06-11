Наступило время, когда так хочется поплавать в бассейне под летним солнцем. В Киеве есть много бассейнов под открытым небом, где можно позагорать, попивая вкусный охлаждающий коктейль. Но какие именно бассейны в Киеве можно посещать в 2019 году? Узнайте в нашем материале, где лучше всего провести время, не уезжая из столицы.

Bora Bora Beach Club

Хотите отдохнуть возле бассейна под открытым небом, попивая вкусные напитки в хорошей компании? Тогда место Bora Bora Beach Club идеально подойдет для вас. Это пляжный клуб в самом сердце столицы, на берегу Днепра, созданный специально, чтобы отвлечься от суеты шумного города. Здесь большой выбор развлечений и вариантов, как провести время.

В Bora Bora Beach Club есть два бассейна и терраса с бунгало и пальмами. Для тех, кто любит спортивные развлечения, здесь размещена площадка для пляжного волейбола и водные мотоциклы.

Где: Гидропарк, пляж «Молодежный»

Стоимость: аренда бунгало на день — 500—800 грн. Шезлонг — всего 100—150 грн.

Пирс 39 на ВДНГ

Пирс 39 на ВДНГ очень комфортен для отдыха с друзьями и семьей. Это место понравится и любителям позагорать с комфортом, и любителям водного спорта. Вокруг большой аквазоны расположены шезлонги, зонтики и столики. Кроме водных развлечений, здесь также есть волейбольная площадка, бар и кафе.

Будьте внимательны, поскольку утром в будние дни с 7 до 11 утра большой бассейн открыт для спортсменов. В остальное время аквазона предназначена для отдыха.

Стоимость: будни — дети 30 гривен/час, взрослые 65 гривен/час; выходные и праздники — дети 66 гривен/час, взрослые 130 гривен/час.

Где: проспект Академика Глушкова

SANDALI на Трухановом острове

Пляжный комплекс SANDALI позволяет полностью окунуться в отдых. Здесь есть все, что нужно для расслабления и релакса. Бассейн находится в уединенном месте, возле леса. С одной стороны — деревья, а с другой — вид на чудесный Днепр. Но кроме бассейна, ресторана и бара, здесь есть чем заняться. В распоряжении гостей волейбольная площадка и столы для настольного тенниса.

Где: Труханов остров, Парковая дорога, 3

Стоимость: вход свободный. Шезлонг — 50 гривен/будни, 100 гривен/выходные.

Olmeca Plage в Гидропарке

Olmeca Plage — не просто пляж возле Гидропарка, а целый комплекс развлечений на открытом воздухе. Это место идеально подходит для семей с детьми. В распоряжении посетителей — бассейн, зонтики, шезлонги и чудесный пляж.

Где: остров Долобецкий, Гидропарк

Стоимость: вход свободный, шезлонги — до 300 гривен

City Beach Club в Оушен Плазе

Уже несколько сезонов подряд City Beach Club — один из самых популярных бассейнов под открытым небом в Киеве. Комплекс расположен на крыше парковки торгового центра Ocean Plaza. Здесь есть два бассейна, большой бар, отдельная лаунж-зона и прочие вещи, без которых сложно представить пляжный отдых.

Где: улица Антоновича, 176

Стоимость: вход в бассейн свободный. Аренда шезлонга — 300 гривен/будни, 400 гривен/выходные.

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